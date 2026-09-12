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  • Weather Update 12 September 2026: 20 राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट, दिल्ली से कब विदा होगा मॉनसून? यह भी जान लें

Weather Update 12 September 2026: 20 राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट, दिल्ली से कब विदा होगा मॉनसून? यह भी जान लें

Weather Update 12 September 2026:  दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 (Southwest Monsoon 2026) के एक्टिव होने से उत्तर भारत के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है. मॉनसून पूरे देश में एक्टिव है, इसलिए दक्षिण और पूर्वोत्तर के राज्यों में भी बारिश का दौर जारी रहेगा. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के ताजा अलर्ट के मुताबिक, देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित 20 राज्यों में शनिवार (12 सितंबर, 2026) को मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है.  यहां पर बता दें कि दिल्ली में मॉनसून सबसे आखिर में यानी सितंबर के अंतिम सप्ताह या फिर अक्टूबर के पहले सप्ताह में विदा होता है. 

कहां-कहां होगी बारिश?

IMD के मुताबिक, मॉनसून के एक्टिव होने से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू-कश्मीर,  राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, असम, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, त्रिपुरा और नगालैंड में तूफानी बारिश की चेतावनी जारी की गई है.  


By: JP Yadav | Published: September 12, 2026 9:38:55 AM IST

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Weather In Delhi NCR - Photo Gallery
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दिल्ली-एनसीआर में मौसम

दिल्ली-एनसीआर में शनिवार (12 सितंबर, 2026) को बारिश-तूफान का अलर्ट जारी है. IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक, शनिवार को बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट है.

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यूपी में कैसा रहेगा मौसम

उत्तर प्रदेश में शनिवार (12 सितंबर, 2026) को  बारिश-आंधी की चेतावनी जारी है. गाजियाबाद, अंबेडकर नगर, बनारस,मेरठ, मथुरा, आगरा, गौतमबुद्ध नगर,  कानपुर और प्रयागराज में मूसलाधार बारिश का अलर्ट है.

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बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा

बिहार में शनिवार (12 सितंबर, 2026) को मूसलाधार बारिश का अलर्ट है.  किशनगंज,औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, भागलपुर, बेगूसराय, गया, रोहतास, सिवान, वैशाली, दरभंगा खगरिया और जहानाबाद में आंधी-तूफान के साथ बारिश का अलर्ट है.

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Tags:
Weather Update
Weather Update 12 September 2026: 20 राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट, दिल्ली से कब विदा होगा मॉनसून? यह भी जान लें - Photo Gallery

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Weather Update 12 September 2026: 20 राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट, दिल्ली से कब विदा होगा मॉनसून? यह भी जान लें - Photo Gallery
Weather Update 12 September 2026: 20 राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट, दिल्ली से कब विदा होगा मॉनसून? यह भी जान लें - Photo Gallery
Weather Update 12 September 2026: 20 राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट, दिल्ली से कब विदा होगा मॉनसून? यह भी जान लें - Photo Gallery
Weather Update 12 September 2026: 20 राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट, दिल्ली से कब विदा होगा मॉनसून? यह भी जान लें - Photo Gallery
Weather Update 12 September 2026: 20 राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट, दिल्ली से कब विदा होगा मॉनसून? यह भी जान लें - Photo Gallery