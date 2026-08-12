Aaj ka Mausam 12 August: 90 की स्पीड से चलेगी हवा, 19 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट; यहां जानें अपने राज्यों का हाल

Aaj ka Mausam 12 August: फिलहाल देशभर में दक्षिण पश्चिम मॉनसून एक्टिव है, जिसके चलते कुछ जगहों पर तेज बारिश हो रही है. असम और गुजरात समेत कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के मुताबिक, बुधवार (12 अगस्त, 2026) के लिए मौसम विभाग की ओर से नया अलर्ट जारी कर दिया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक, बुधवार को देश की राजधानी दिल्ली, यूपी, बिहार समेत 19 राज्यों (यूपी, दिल्ली, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल) के लिए भारी बारिश होगी, साथ ही कहीं पर तेज हवाएं चलने तो कहीं पर आंधी आने की चेतावनी जारी की गई है. इसके अलावा कुछ राज्यों में ओले गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है. बुधवार को पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड की चेतावनी है जबकि बारिश के चलते पूर्वी राज्यों में बिजली और वज्रपात देखने को मिल सकता है.