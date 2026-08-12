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Aaj ka Mausam 12 August: 90 की स्पीड से चलेगी हवा, 19 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट; यहां जानें अपने राज्यों का हाल

Aaj ka Mausam 12 August: फिलहाल देशभर में दक्षिण पश्चिम मॉनसून एक्टिव है, जिसके चलते कुछ जगहों पर तेज बारिश हो रही है. असम और गुजरात समेत कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के मुताबिक, बुधवार (12 अगस्त, 2026) के लिए मौसम विभाग की ओर से नया अलर्ट जारी कर दिया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक, बुधवार को  देश की राजधानी दिल्ली, यूपी, बिहार समेत 19 राज्यों (यूपी, दिल्ली, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल) के लिए भारी बारिश होगी, साथ ही कहीं पर तेज हवाएं चलने तो कहीं पर आंधी आने की चेतावनी जारी की गई है.   इसके अलावा कुछ राज्यों में ओले गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है. बुधवार को  पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड की चेतावनी है जबकि बारिश के चलते पूर्वी राज्यों में बिजली और वज्रपात देखने को मिल सकता है.


By: JP Yadav | Published: August 12, 2026 9:29:10 AM IST

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दिल्ली-एनसीआर में मौसम

दिल्ली-एनसीआर में बुधवार (12 अगस्त, 2026) को बारिश-तूफान का अलर्ट है. दिल्ली और एनसीआर के शहरों में 12 अगस्त को भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है.

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यूपी में कैसा रहेगा मौसम

उत्तर प्रदेश में बुधवार (12 अगस्त, 2026) को भारी बारिश-आंधी की चेतावनी जारी की गई है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, मेरठ, गौतमबुद्ध नगर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा में बारिश का अलर्ट है, वहीं कानपुर, बहराइच, बलरामपुर, अंबेदकर नगर, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, शाहजहांपुर, रामपुर, उन्नाव, प्रयागराज, देवरिया और गोरखपुर मे भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है.

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बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा

बिहार में बुधवार (12 अगस्त, 2026) को भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है. राजधानी पटना, गया पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, बक्सर, सारण, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया, बेगूसराय और भागलपुर में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है.

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झारखंड में बुधवार (12 अगस्त, 2026) को तेज बारिश-तूफान की चेतावनी है. राज्य के पलामू, लातेहार, गुमला, गढ़वा, सिमडेगा, रांची, पश्चिम सिंहभूम, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, साहेबगंज, रामगढ़, हजारीबाग, जमशेदपुर और चतरा में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है.

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