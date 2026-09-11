Weather Update 11 September 2026: 18 राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट, कब विदा होगा मॉनसून? यह भी जान लें

Weather Update 11 September 2026: अगले एक सप्ताह के भीतर दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 (Southwest Monsoon 2026) की विदाई शुरू होने वाली है, लेकिन इससे पहले ही कई जगहों पर बारिश का दौर थम गया है या फिर बरसात कम गई हो है. वहीं, कई राज्यों में मॉनसून एक्टिव है और झमाझम बारिश होने की संभावना है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के ताजा अलर्ट के मुताबिक, शुक्रवार (11 सितंबर, 2026) को यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत देश के 18 राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है.

Under the influence a low-pressure area over Northwest Bay of Bengal & neighbourhood, isolated

heavy to very heavy rainfall likely over Odisha & Chhattisgarh on 10th & 11th September with isolated

extremely heavy falls on today, the 10th September. Isolated heavy rainfall also… pic.twitter.com/a30lshKmsU — India Meteorological Department (@Indiametdept) September 10, 2026

किन 18 राज्यों में अलर्ट

IMD के मुताबिक, देश के (दिल्ली, यूपी, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, असम, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश) 18 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. वहीं, कई राज्यों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं.