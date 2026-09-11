Weather Update 11 September 2026: 18 राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट, कब विदा होगा मॉनसून? यह भी जान लें
Weather Update 11 September 2026: अगले एक सप्ताह के भीतर दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 (Southwest Monsoon 2026) की विदाई शुरू होने वाली है, लेकिन इससे पहले ही कई जगहों पर बारिश का दौर थम गया है या फिर बरसात कम गई हो है. वहीं, कई राज्यों में मॉनसून एक्टिव है और झमाझम बारिश होने की संभावना है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के ताजा अलर्ट के मुताबिक, शुक्रवार (11 सितंबर, 2026) को यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत देश के 18 राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है.
Under the influence a low-pressure area over Northwest Bay of Bengal & neighbourhood, isolated
heavy to very heavy rainfall likely over Odisha & Chhattisgarh on 10th & 11th September with isolated
extremely heavy falls on today, the 10th September. Isolated heavy rainfall also… pic.twitter.com/a30lshKmsU
— India Meteorological Department (@Indiametdept) September 10, 2026
किन 18 राज्यों में अलर्ट
IMD के मुताबिक, देश के (दिल्ली, यूपी, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, असम, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश) 18 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. वहीं, कई राज्यों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं.
दैनिक मौसम परिचर्चा (10-09-2026)
उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उसके आस-पास कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण, 10 और 11 सितंबर को ओडिशा और छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, और आज, 10 सितंबर को कहीं-कहीं बहुत ज़्यादा भारी बारिश हो सकती है। इसके…
— India Meteorological Department (@Indiametdept) September 10, 2026
दिल्ली-एनसीआर में मौसम
दिल्ली-NCR में शुक्रवार (11 सितंबर 2026) को हल्की बारिश के आसार बन रहे हैं. शुक्रवार को आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे और दिल्ली के नजफगढ़, लोदी रोड, पालम और सफदरजंग सहित कई इलाकों में हल्की बारिश होने के आसार हैं.
यूपी में कैसा रहेगा मौसम
उत्तर प्रदेश में शुक्रवार (11 सितंबर 2026) को कई जिलों में तेज बारिश होगी है. दिल्ली से सटे गाजियाबाद, नोएडा के अलावा राजधानी लखनऊ, हरदोई, आगरा, अयोध्या, बागपत, बलिया, बाराबंकी, भदोही, बुलन्दशहर, चित्रकूट, गोरखपुर, कानपुर और झांसी में तेज बारिश की संभावना जताई गई है.
बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा
बिहार में शुक्रवार (11 सितंबर 2026) को भीषण बारिश के आसार है. राजधानी पटना के साथ-साथ औरंगाबाद, भागलपुर, बक्सर, पूर्वी चंपारण, हाजीपुर, खगरिया, मोतिहारी, नवादा, राजगीर, सासाराम और सीतामढ़ी में भी बारिश का अलर्ट है.
झारखंड में क्या होगी बारिश
मौसम विभाग के अनुसार, झारखंड में शुक्रवार (11 सितंबर, 2026) को कई हिस्सों में बादल छाए रहने और गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है. लोगों से मौसम विभाग का अलर्ट जानकर ही यात्रा करने की सलाह दी गई है.
उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा
उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में शुक्रवार (11 सितंबर, 2026) कोभारी से मूसलाधार बारिश की आशंका है, जिससे स्थानीय स्तर पर असुविधा या भूस्खलन जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं.
हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा
हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार (11 सितंबर, 2026) को कई स्थानों पर तेज बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है.
राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा
राजस्थान में शुक्रवार (11 सितंबर, 2026) को तूफानी बारिश की चेतावनी जारी की गई है.राज्य के गंगापुर, जयपुर, झालावाड़, जोधपुर, कोटा, माउंट आबू, राजसमंद, सवाई माधोपुर, अजमेर, बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, श्रीगंगानगर और उदयपुर में मूसलाधार बारिश का अलर्ट है.