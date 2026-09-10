Weather Update 10 September 2026: विदाई की बेला में बेरहम हुआ मॉनसून 2026, IMD ने जारी किया डराने वाला अलर्ट; जान लें अपने यहां का हाल
Weather Update 10 September 2026: जहां दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 (Southwest Monsoon 2026) कई राज्यों से विदाई की ओर से बढ़ रहा है तो कई जगहों पर झमाझम बारिश हो रही है. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कई राज्यों में गुरुवार (10 सितंबर, 2026) को तेज बारिश और आंधी-तूफान को लेकर नया अलर्ट जारी किया है. IMD ने उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश सहित देश के 15 राज्यों के लिए मौसम की चेतावनी जारी की है, जबकि कई जगहों पर 60 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.
Weather Systems, Forecast and Warnings:
❖ The western end of monsoon trough is north of its normal position and eastern end is near its normal position at mean sea level.
❖ An upper air cyclonic circulation lay over north Bay of Bengal & adjoining Bangladesh coast in lower &… pic.twitter.com/M6tfScPD8p
— India Meteorological Department (@Indiametdept) September 9, 2026
किन 15 राज्यों में होगी बारिश
दिल्ली
उत्तर प्रदेश
बिहार
राजस्थान
मध्य प्रदेश
हिमाचल प्रदेश
उत्तराखंड
झारखंड
छत्तीसगढ़
हरियाणा
जम्मू-कश्मीर
महाराष्ट्र
गुजरात
पंजाब
Update based on 0530 hrs IST of today, the 10th September 2026: #LowPressure Area over #NorthBayof Bengal & neighbourhood
Under the influence of the upper air cyclonic circulation over North Bay of Bengal & adjoining Bangladesh, a #LowPressure Area has formed over #North… pic.twitter.com/oJ3wbHrmyq
— India Meteorological Department (@Indiametdept) September 10, 2026
दिल्ली-एनसीआर में मौसम
दिल्ली-NCR में गुरुवार (10 सितंबर, 2026) को मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, लेकिन 11 सितंबर 2026 से मौसम बिगड़ना शुरू हो जाएगा. शुक्रवार को भारी बारिश का अलर्ट जारी है.
यूपी में कैसा रहेगा मौसम
उत्तर प्रदेश में गुरुवार (10 सितंबर) को प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर, बहराइच, गाजीपुर, आजमगढ़, वाराणसी, फुरसतगंज, लखीमपुर खीरी, गौतम बुद्ध नगर और जौनपुर में बिजली कड़कने के साथ तूफानी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा
बिहार में गुरुवार (10 सितंबर) को तेज बारिश का अलर्ट है.वैशाली, समस्तीपुर, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, गोपालगंज, सिवान, शिवहर, पूर्वी चंपारण, कटिहार, पटना, भोजपुर, बक्सर, सारण, भागलपुर और मुजफ्फपुर में भारी बारिश के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी है.
झारखंड में क्या होगी बारिश
झारखंड में 10 सितंबर को मानसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा, इसके चलते रांची, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, बोकारो और धनबाद समेत उत्तर-पूर्वी व मध्य जिलों में गरज-चमक के साथ मूसलाधार बारिश होने की आशंका है.
उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा
देश के पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के कई जिलों में गुरुवार को कहीं पर तेज तो कहीं पर धीमी बारिश की चेतावनी है.
हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा
हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में गुरुवार को हल्की से भारी बारिश की संभावना है. इसके साथ ही लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है.
राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा
राजस्थान में गुरुवार (10 सितंबर) को अलवर, भरतपुर, डीग, दौसा और करौली जिले में कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश की संभावना है. वहीं, राजधानी जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के अधिकतर भागों में 4 दिन और पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर के साथ ही बीकानेर संभाग के ज्यादातर भागों में अगले 5 दिन बारिश का असर बहुत कम हो जाएगा.
पंजाब हरियाणा में मौसम का हाल
पंजाब के अधिकांश इलाकों में 10 सितंबर को मौसम सामान्य रहने का अनुमान है. राज्य में फिलहाल भारी बारिश की संभावना कम है. वहीं,हरियाणा में 10 सितंबर को मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है.