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Weather Update 10 September 2026: विदाई की बेला में बेरहम हुआ मॉनसून 2026, IMD ने जारी किया डराने वाला अलर्ट; जान लें अपने यहां का हाल

Weather Update 10 September 2026: जहां दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 (Southwest Monsoon 2026) कई राज्यों से विदाई की ओर से बढ़ रहा है तो कई जगहों पर झमाझम बारिश हो रही है. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कई राज्यों में गुरुवार (10 सितंबर, 2026) को तेज बारिश और आंधी-तूफान को लेकर नया अलर्ट जारी किया है.  IMD ने उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश सहित  देश के 15 राज्यों के लिए मौसम की चेतावनी जारी की है, जबकि कई जगहों पर 60 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. 

किन 15 राज्यों में होगी बारिश

 दिल्ली
 उत्तर प्रदेश
 बिहार
 राजस्थान
 मध्य प्रदेश
 हिमाचल प्रदेश
 उत्तराखंड
 झारखंड
 छत्तीसगढ़
 हरियाणा
 जम्मू-कश्मीर
 महाराष्ट्र
 गुजरात
 पंजाब


By: JP Yadav | Last Updated: September 10, 2026 9:53:37 AM IST

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Weather In Delhi NCR - Photo Gallery
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दिल्ली-एनसीआर में मौसम

दिल्ली-NCR में गुरुवार (10 सितंबर, 2026) को मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, लेकिन 11 सितंबर 2026 से मौसम बिगड़ना शुरू हो जाएगा. शुक्रवार को भारी बारिश का अलर्ट जारी है.

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यूपी में कैसा रहेगा मौसम

उत्तर प्रदेश में गुरुवार (10 सितंबर) को प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर, बहराइच, गाजीपुर, आजमगढ़, वाराणसी, फुरसतगंज, लखीमपुर खीरी, गौतम बुद्ध नगर और जौनपुर में बिजली कड़कने के साथ तूफानी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

weather in bihar - Photo Gallery
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बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा

बिहार में गुरुवार (10 सितंबर) को तेज बारिश का अलर्ट है.वैशाली, समस्तीपुर, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, गोपालगंज, सिवान, शिवहर, पूर्वी चंपारण, कटिहार, पटना, भोजपुर, बक्सर, सारण, भागलपुर और मुजफ्फपुर में भारी बारिश के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी है.

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झारखंड में क्या होगी बारिश

झारखंड में 10 सितंबर को मानसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा, इसके चलते रांची, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, बोकारो और धनबाद समेत उत्तर-पूर्वी व मध्य जिलों में गरज-चमक के साथ मूसलाधार बारिश होने की आशंका है.

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उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा

देश के पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के कई जिलों में गुरुवार को कहीं पर तेज तो कहीं पर धीमी बारिश की चेतावनी है.

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हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा

हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में गुरुवार को हल्की से भारी बारिश की संभावना है. इसके साथ ही लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है.

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राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा

राजस्थान में गुरुवार (10 सितंबर) को अलवर, भरतपुर, डीग, दौसा और करौली जिले में कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश की संभावना है. वहीं, राजधानी जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के अधिकतर भागों में 4 दिन और पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर के साथ ही बीकानेर संभाग के ज्यादातर भागों में अगले 5 दिन बारिश का असर बहुत कम हो जाएगा.

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पंजाब हरियाणा में मौसम का हाल

पंजाब के अधिकांश इलाकों में 10 सितंबर को मौसम सामान्य रहने का अनुमान है. राज्य में फिलहाल भारी बारिश की संभावना कम है. वहीं,हरियाणा में 10 सितंबर को मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है.

Tags:
Weather Update
Weather Update 10 September 2026: विदाई की बेला में बेरहम हुआ मॉनसून 2026, IMD ने जारी किया डराने वाला अलर्ट; जान लें अपने यहां का हाल - Photo Gallery

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Weather Update 10 September 2026: विदाई की बेला में बेरहम हुआ मॉनसून 2026, IMD ने जारी किया डराने वाला अलर्ट; जान लें अपने यहां का हाल - Photo Gallery
Weather Update 10 September 2026: विदाई की बेला में बेरहम हुआ मॉनसून 2026, IMD ने जारी किया डराने वाला अलर्ट; जान लें अपने यहां का हाल - Photo Gallery
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