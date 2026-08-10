Aaj ka Mausam 10 August: 12 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, IMD ने जारी किया अलर्ट; क्या दिल्ली-एनसीआर में होगी आफत की बरसात
Aaj ka Mausam 10 August: कई दिनों से जारी बारिश के बाद सप्ताह की शुरुआत सोमवार (10 अगस्त, 2026) को एक तरह से राहत मिली, लेकिन उमस से लोगों की टेंशन बढ़ दी है. मॉनसून 2026 के एक्टिव होने के बावजूद बारिश की रफ्तार पर थोड़ी लगाम लगी है. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) की ओर से सोमवार (10 अगस्त, 2026) को बिहार और यूपी समेत देश के 12 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. दिल्ली में हल्की बारिश तो यूपी, बिहार, राजस्थान से लेकर तमिलनाडु और पूर्वोत्तर के राज्यों में सोमवार को तेज बारिश का अलर्ट है. वहीं, IMD ने जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है.
istrict wise Nowcast Warning valid for next two-three hours:
Issue Time: 09-08-2026 01:13 Hrs IST
Validity Time: 09-08-2026 04:13 Hrs IST
Orange warnings: Thunderstorms & Lightning with gusty winds ( 40-60 kmph) and moderate rain (5-15 mm/h) very likely over following… pic.twitter.com/LlqoKbAOrM
— India Meteorological Department (@Indiametdept) August 8, 2026
यूपी में कैसा रहेगा मौसम
उत्तर प्रदेश में सोमवार (10 अगस्त, 2026) को बारिश की चेतावनी है. राजधानी लखनऊ में सोमवार को बारिश के कोई आसार नहीं हैं, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 10 अगस्त को तेज बारिश होने की आशंका है. उधर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां के कई जिलों में 10 अगस्त को आंधी-तूफान देखने को मिल सकता है
बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा
बिहार में आगामी 13 से 15 अगस्त के दौरान भारी बारिश का पूर्वानुमान है, जबकि राजधानी पटना में सोमवार (10 अगस्त, 2026) को बारिश देखने को मिल सकती है.