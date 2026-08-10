Aaj ka Mausam 10 August: 12 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, IMD ने जारी किया अलर्ट; क्या दिल्ली-एनसीआर में होगी आफत की बरसात

Aaj ka Mausam 10 August: कई दिनों से जारी बारिश के बाद सप्ताह की शुरुआत सोमवार (10 अगस्त, 2026) को एक तरह से राहत मिली, लेकिन उमस से लोगों की टेंशन बढ़ दी है. मॉनसून 2026 के एक्टिव होने के बावजूद बारिश की रफ्तार पर थोड़ी लगाम लगी है. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) की ओर से सोमवार (10 अगस्त, 2026) को बिहार और यूपी समेत देश के 12 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. दिल्ली में हल्की बारिश तो यूपी, बिहार, राजस्थान से लेकर तमिलनाडु और पूर्वोत्तर के राज्यों में सोमवार को तेज बारिश का अलर्ट है. वहीं, IMD ने जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है.