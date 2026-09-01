Today Weather 1 September 2026: 20 राज्यों के लिए भारी बारिश और आंधी की चेतावनी, दिल्ली में कब तक होगी आफत की बरसात

Today Weather 1 September 2026: दिल्ली समेत कुछ राज्यों को छोड़ दें तो पूरे उत्तर भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है. उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है. यूपी के कई जिलों में बारिश का पानी लोगों की जिंदगी में परेशान बनने लगा है. इस बीच भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक, मंगलवार (1 सितंबर, 2026) को दिल्ली, यूपी, बिहार समेत 20 राज्यों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक की तेज हवा सकता है.

कहां-कहां होगी बारिश

IMD के मुताबिक, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गुजरात, महाराष्ट्र, असम, त्रिपुरा और मेघालय समेत देश के 20 राज्यों में मंगलवार को भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है. कुछ इलाकों में वज्रपात हो सकता है जबकि बारिश के दौरान 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक की तेज आंधी चलने से लोगों की दिक्कतें बढ़ सकती हैं.