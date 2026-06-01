तूफानी बारिश और ओलावृष्टि का डबल अटैक! देशभर में बदलेगा मौसम का मिजाज, IMD का अलर्ट 90 Kmph तक चल सकती हैं हवाएं

IMD Weather Alert: मौसम के पूर्वानुमान से जुड़े अपने ताज़ा बुलेटिन में, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कहा है कि इस हफ़्ते तूफ़ानी मौसम फिर से लौट सकता है. IMD ने बताया कि पूर्वोत्तर भारत और देश के दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में गरज-चमक के साथ कहीं-कहीं हल्की से लेकर भारी बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने आगे कहा कि इस दौरान, उत्तर-पश्चिमी, मध्य और उससे सटे पूर्वी भारत में 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ़्तार से तेज़ हवाएं चल सकती हैं; इसके अलावा, मध्यम से लेकर तेज़ गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ कहीं-कहीं ओले भी गिर सकते हैं. IMD के अनुसार, 1 जून से 6 जून तक पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड और ओडिशा में हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की उम्मीद है.