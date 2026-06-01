तूफानी बारिश और ओलावृष्टि का डबल अटैक! देशभर में बदलेगा मौसम का मिजाज, IMD का अलर्ट 90 Kmph तक चल सकती हैं हवाएं
IMD Weather Alert: मौसम के पूर्वानुमान से जुड़े अपने ताज़ा बुलेटिन में, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कहा है कि इस हफ़्ते तूफ़ानी मौसम फिर से लौट सकता है. IMD ने बताया कि पूर्वोत्तर भारत और देश के दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में गरज-चमक के साथ कहीं-कहीं हल्की से लेकर भारी बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने आगे कहा कि इस दौरान, उत्तर-पश्चिमी, मध्य और उससे सटे पूर्वी भारत में 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ़्तार से तेज़ हवाएं चल सकती हैं; इसके अलावा, मध्यम से लेकर तेज़ गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ कहीं-कहीं ओले भी गिर सकते हैं. IMD के अनुसार, 1 जून से 6 जून तक पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड और ओडिशा में हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की उम्मीद है.
वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण पूरा देश में बदला मौसम का मिजाज
मौसम विभाग के अनुसार, इस समय देश भर में कई मौसमी स्थितियां एक साथ सक्रिय हैं, जिसके कारण पूरे देश में मौसम के मिज़ाज में बदलाव आ रहा है. IMD ने बताया कि इस समय एक Western Disturbance उत्तर-पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उसके आस-पास के इलाकों में 3.1 से 7.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद है. यह सिस्टम हिमालयी राज्यों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में गरज-चमक, बारिश और तेज़ हवाएं लाने के लिए ज़िम्मेदार है.
पाकिस्तान और राजस्थान के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण
इसके अलावा, पाकिस्तान और राजस्थान के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण (cyclonic circulation) बना हुआ है, एक ऐसी स्थिति जो गर्म और ठंडी हवाओं के मेल को और तेज़ कर रही है. IMD के अनुसार, इन सभी कारकों के मेल से उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी भारत में धूल भरी आंधी, तेज़ हवाएं, गरज-चमक और ओले गिरने की संभावना बढ़ गई है.
दिल्ली-NCR में गर्मी से राहत की उम्मीद
इस बीच, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के निवासियों को सोमवार सुबह गर्मी से कुछ राहत मिली, क्योंकि मौसम की परिस्थितियों में सुधार के संकेत दिखे. दिल्ली के सभी प्रमुख मौसम केंद्रों पर न्यूनतम तापमान सामान्य स्तर से नीचे दर्ज किया गया. IMD ने 'येलो अलर्ट' जारी किया है, जिसमें दिन के दौरान कुछ क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है. राष्ट्रीय राजधानी में सफदरजंग मौसम केंद्र पर न्यूनतम तापमान 24.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से दो डिग्री कम है. अन्य स्टेशनों के अलावा, पालम में न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 4.4 डिग्री कम है. वहीं, लोधी रोड पर यह 23.7 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 3.3 डिग्री कम है.
हवा की रफ़्तार 90 km/h तक पहुंच सकती है
IMD ने पूर्वी भारत विशेष रूप से दक्षिणी गंगा बेसिन, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा के ऊपर एक और चक्रवाती परिसंचरण होने की जानकारी दी है. इसके परिणामस्वरूप, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में तेज तूफ़ान और भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है. इस दौरान, हवाएं 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से चलने की उम्मीद है, और कुछ जगहों पर हवा के झोंके 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी पहुंच सकते हैं. इन तेज हवाओं के अलावा, विभाग ने बारिश के साथ गरज-चमक होने की संभावना का भी पूर्वानुमान लगाया है.
एक साथ छह चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय
मौसम विभाग ने बताया है कि पूर्वोत्तर भारत और दक्षिणी असम के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है. इसके परिणामस्वरूप, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा, मध्य भारत में, एक और चक्रवाती परिसंचरण दक्षिण-पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर स्थित है, जिससे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में बारिश के साथ-साथ गरज-चमक वाले तूफ़ान के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बन रही हैं. IMD के अनुसार, एक कम दबाव की ट्रफ़ (गर्त) पूर्वी विदर्भ से दक्षिणी केरल तक फैली हुई है, जो अरब सागर से नमी खींच रही है. नतीजतन, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल में भारी बारिश का पूर्वानुमान है.
मानसून के तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां
मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिणी केरल और तमिलनाडु के ऊपर एक निचले स्तर का चक्रवाती परिसंचरण मौजूद है. इससे केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में भारी बारिश की संभावना बढ़ गई है. IMD का कहना है कि मौसम की परिस्थितियां इस समय मानसून के तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए अनुकूल हैं, और उम्मीद है कि यह अगले एक या दो दिनों के भीतर केरल पहुंच जाएगा.
3 जून से नई मौसमी गतिविधि की उम्मीद
IMD के अनुसार, 3 जून से एक नया पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) उत्तर-पश्चिमी भारत में प्रवेश करने वाला है. इसके प्रभाव से, 3 जून से 5 जून के बीच जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरज-चमक, बिजली कड़कने, बारिश और कहीं-कहीं ओलावृष्टि का एक और दौर आने की उम्मीद है. कुल मिलाकर, पूर्वानुमान संकेत देता है कि आने वाले दिनों में उत्तर-पश्चिमी और मध्य भारत में गरज-चमक, बारिश और ओलावृष्टि का यह दौर जारी रहेगा.