बारिश होगी कम, जेब पर पड़ेगा असर! IMD का 2026 को लेकर बड़ा अलर्ट

IMD का मॉनसून पूर्वानुमान

India Meteorological Department ने 2026 के दक्षिण-पश्चिम मॉनसून को लेकर लंबी अवधि का पूर्वानुमान जारी किया है. इसके अनुसार इस साल देश में मॉनसूनी बारिश सामान्य से कम रहने की आशंका है. जून से सितंबर के बीच कुल वर्षा सामान्य के लगभग 92% (±5%) रहने का अनुमान है, जो 1971–2020 के औसत 87 सेमी पर आधारित है. यह संकेत देता है कि बारिश थोड़ी कम रह सकती है.