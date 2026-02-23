घर बैठे सिनेमाघर जैसा मजा! फरवरी के आखिरी हफ्ते OTT पर आएगा एंटरटेनमेंट का तूफान; थ्रिल, रोमांस और सस्पेंस का जबरदस्त तड़का

OTT Release 23 to 28 February: फरवरी का आखिरी हफ्ता शुरू हो चुका है. इस हफ्ते में ओटीटी पर दर्शकों को कई धमाकेदार वेब सीरीज और फिल्मों का मजा मिलने वाला है. इस आखिरी हफ्के पर मनोरंजन का फुल डोज मिलेगी. दरअसल, इस हफ्ते एक्शन-सस्पेंस-थ्रिलर और रोमांटिक फिल्में और वेब सीरीज ओटीटी के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही है. आइए देखें लिस्ट…