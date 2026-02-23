  • Home>
  • घर बैठे सिनेमाघर जैसा मजा! फरवरी के आखिरी हफ्ते OTT पर आएगा एंटरटेनमेंट का तूफान; थ्रिल, रोमांस और सस्पेंस का जबरदस्त तड़का

घर बैठे सिनेमाघर जैसा मजा! फरवरी के आखिरी हफ्ते OTT पर आएगा एंटरटेनमेंट का तूफान; थ्रिल, रोमांस और सस्पेंस का जबरदस्त तड़का

OTT Release 23 to 28 February: फरवरी का आखिरी हफ्ता शुरू हो चुका है. इस हफ्ते में ओटीटी पर दर्शकों को कई धमाकेदार वेब सीरीज और फिल्मों का मजा मिलने वाला है. इस आखिरी हफ्के पर मनोरंजन का फुल डोज मिलेगी. दरअसल, इस हफ्ते एक्शन-सस्पेंस-थ्रिलर और रोमांटिक फिल्में और वेब सीरीज ओटीटी के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही है. आइए देखें लिस्ट…


By: Preeti Rajput | Published: February 23, 2026 2:08:21 PM IST

1/7

सीईओ क्लब

CEO Club वेब सीरीज 23 फरवरी को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई है. इस सीरीज में सेरेना विलियम्स, विन्नी हार्लो, लोरें राइडिंगर जैसे स्टार लीड रोल में है.

2/7

पैराडाइज सीजन 2

वेब सीरीज पैराडाइज का दूसरा सीजन 23 फरवरी से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होने वाला है. जिसमें सीक्रेट सर्विस जेवियर कॉलिन्स के बारे में पता लगता है कि मेरी पत्नी जिंदा है. इसमें स्टर्लिंग के ब्राउन, जूलियन निकोलसन, सारा शाही अहम किरदार निभा रहे हैं.

3/7

फिल्म द ब्लफ

प्रियंका चोपड़ा की फिल्म द ब्लफ 25 फरवरी को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी. यह फिल्म कई भाषाओं में रिलीज होने जा रही है. सस्पेंस और एक्शन से भरी फिल्म में
कार्ल अर्बन, इस्माइल क्रूज़ कॉर्डोवा लीड रोल में नजर आएंगे.

4/7

वन बैटल आफ्टर अनदर

फिल्म वन बॉटल आफ्टर अदर 26 फरवरी से जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है. इसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो, शॉन पेन, बेनिसियो डेल टोरो लीड रोल में हैं.

5/7

ब्रिजर्टन सीजन 4

ब्रिजर्टन सीजन 4 का दूसरा भाग 26 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा.

6/7

इक्कीस

अगस्त्य नंदा की फिल्म इक्कीस 26 फरवरी से अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी. इसमें धर्मेंद्र, सिमर भाटिया, जयदीप अहलावत लीड रोल में हैं.

7/7

एक्यूज्ड

कोंकणा सेन शर्मा और प्रतिभा रांटा की फिल्म एक्यूज्ड 27 फरवरी से नेटफ्लिक्स पर दर्शक देख सकते हैं.

