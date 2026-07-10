Ikka Star Cast Fees: दीया मिर्जा से लेकर सनी देओल तक… जानिए ‘इक्का’ के हर स्टार कास्ट की फीस
Ikka Star Cast Fees: सनी देओल और अक्षय खन्ना स्टारर कोर्टरूम ड्रामा ‘इक्का’ (Ikka Movie) रिलीज से पहले ही चर्चा में है. फिल्म में दोनों सितारे आमने-सामने नजर आएंगे, जबकि दीया मिर्जा भी अहम भूमिका निभा रही हैं. ट्रेलर को दर्शकों से शानदार प्रतिक्रिया मिली है. इसी बीच स्टारकास्ट की फीस भी सामने आई है, जिसमें सनी देओल सबसे ज्यादा फीस लेने वाले कलाकार बताए जा रहे हैं. आइए जानते हैं किस कलाकार ने कितनी फीस ली और फिल्म से जुड़ी खास बातें.
'इक्का' में आमने-सामने होंगे सनी और अक्षय
'इक्का' (Ikka Movie) एक कोर्टरूम ड्रामा फिल्म है, जिसमें सनी देओल और अक्षय खन्ना के बीच दमदार टक्कर देखने को मिलेगी. दोनों के किरदार कहानी का मेन आकर्षण हैं.
अक्षय खन्ना निभाएंगे निगेटिव रोल
'धुरंधर' के बाद अक्षय खन्ना एक बार फिर दमदार अंदाज में लौट रहे हैं. इस फिल्म में वो निगेटिव किरदार निभाते नजर आएंगे, जिससे दर्शकों को काफी उम्मीदें हैं.
सनी देओल की सबसे बड़ी फीस
रिपोर्ट्स के मुताबिक सनी देओल को 'इक्का' के लिए 25 करोड़ रुपये फीस मिली है. वो फिल्म में एक वकील की भूमिका निभा रहे हैं और सबसे ज्यादा फीस पाने वाले कलाकार हैं.
दीया मिर्जा का अहम किरदार
फिल्म में दीया मिर्जा, सनी देओल की पत्नी के रोल में नजर आएंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस भूमिका के लिए उन्हें 1 करोड़ रुपये फीस दी गई है.
ट्रेलर को मिला शानदार रिस्पॉन्स
'इक्का' का ट्रेलर रिलीज होने के बाद दर्शकों ने इसे खूब पसंद किया. अब सभी की नजरें 10 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली फिल्म के प्रदर्शन पर टिकी हैं.