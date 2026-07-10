Ikka Star Cast Fees: दीया मिर्जा से लेकर सनी देओल तक… जानिए ‘इक्का’ के हर स्टार कास्ट की फीस

Ikka Star Cast Fees: सनी देओल और अक्षय खन्ना स्टारर कोर्टरूम ड्रामा ‘इक्का’ (Ikka Movie) रिलीज से पहले ही चर्चा में है. फिल्म में दोनों सितारे आमने-सामने नजर आएंगे, जबकि दीया मिर्जा भी अहम भूमिका निभा रही हैं. ट्रेलर को दर्शकों से शानदार प्रतिक्रिया मिली है. इसी बीच स्टारकास्ट की फीस भी सामने आई है, जिसमें सनी देओल सबसे ज्यादा फीस लेने वाले कलाकार बताए जा रहे हैं. आइए जानते हैं किस कलाकार ने कितनी फीस ली और फिल्म से जुड़ी खास बातें.