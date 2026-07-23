Best Cafe in Delhi-NCR: अगर आप भी हैं फूडी! तो दिल्ली-NCR में ये कैफे हैं सबसे बेस्ट, इंटीरियर से लेकर बजट तक; सब परफेक्ट
Best Cafe in Delhi-NCR: दिल्ली में एक अलग ही जोश और मकसद का एहसास होता है जैसे आप किसी खास काम या अनुभव के लिए बाहर निकल रहे हों. आपके मन में कुछ प्लान होते हैं. जब आप बाहर जा ही रहे हैं, तो क्यों न किसी नई जगह पर जाएँ? यहाँ दिल्ली और NCR में 2026 में खुले कुछ बेहतरीन नए रेस्टोरेंट और बार की जानकारी दी गई है. लेकिन अगर इन चहल-पहल वाली जगहों पर बहुत ज़्यादा शोर-शराबा या उत्साह आपको ज़्यादा लगे और आप अपने कम्फर्ट ज़ोन में ही रहना चाहें, तो हमारे पास आपके लिए दिल्ली-NCR में 2025 में खुले बेहतरीन रेस्टोरेंट की लिस्ट भी है. और अगर आप ज़िंदगी के रोज़मर्रा के ढर्रे से हटकर कुछ नया करना चाहते हैं, तो इन नए रेस्टोरेंट में आपके लिए सब कुछ है.
बेन्स कुकीज़, मेहरचंद मार्केट
1983 में शुरू हुई मशहूर ब्रिटिश बेकरी 'बेन्स कुकीज़' ने DS ग्रुप के साथ खास पार्टनरशिप करके नई दिल्ली के मेहरचंद मार्केट में अपना पहला भारतीय स्टोर खोला है. प्रीमियम सामग्री से बनी बड़ी और नरम कुकीज़ के लिए मशहूर इस स्टोर में 13 खास तरह की कुकीज़ मिलती हैं, जिनमें मिल्क चॉकलेट चंक, प्रालिन और मिल्क चॉकलेट, और जिंजर और डार्क चॉकलेट शामिल हैं.
NAO – नेक्स्ट एशियन आउटिंग, नोएडा
दिल्ली के अवॉर्ड-विनिंग पैन-एशियन बिस्ट्रो NAO (नेक्स्ट एशियन आउटिंग) ने नोएडा के सेक्टर 98 में स्काईमार्क वन में अपना दूसरा आउटलेट खोला है.
ज़ेटू, महरौली
ज़ेटू दिल्ली में श्रीलंकाई 'ऑल-डे डाइनिंग' (दिन भर खाने-पीने की सुविधा) लेकर आया है, जो 1AQ में 500 साल पुराने बरगद के पेड़ के नीचे स्थित है. सारा निकाहेतिया, अनुराग दानिया, अभिषेक माथुर और सागर गर्ग द्वारा शुरू किए गए इस 175 सीटों वाले रेस्टोरेंट का इंटीरियर जेफ्री बावा से प्रेरित 'ट्रॉपिकल मॉडर्निस्ट' स्टाइल का है.
द खो सुए शॉप, ग्रीन पार्क
ग्रीन पार्क में स्थित 'द खो सुए शॉप', शेफ रुचिरा हून का 'वन-बाउल मील' (एक कटोरे में परोसे जाने वाले भोजन) के लिए प्यार भरा तोहफा है. यहाँ आपको बढ़िया खो सुए, स्टीम्ड डंपलिंग्स और ट्रॉपिकल सॉफ्ट सर्व मिलेंगे — यानी आस-पड़ोस में खाने-पीने के लिए सादा और दिल को सुकून देने वाला खाना.
पब्लिक सप्लाई, हौज खास
पब्लिक सप्लाई एक 'ऑल-डे कैफ़े' है जिसे लोगों की असल ज़िंदगी को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो कभी जोश भरी सुबह तो कभी शांत और सुकून भरे पलों के बीच गुज़रती है. शेफ मेघा कोहली और नोआ बार्न्स द्वारा तैयार किए गए मेन्यू में न्यूट्रिएंट्स से भरपूर बाउल्स, प्रोटीन वाली डिशेज़, सॉरडो सैंडविच और ताज़ी बेक की गई चीज़ें शामिल हैं. यहाँ ज़रूर आज़माने वाली चीज़ों में ब्राज़ीलियन असाई मूड बाउल, हेज़लनट डुक्काह के साथ टर्किश एग्स और पिस्ता-सिनेमन रोल शामिल हैं.
ग्वाकामोल कंपनी, पंजाबी बाग
ग्वाकामोल कंपनी ने पंजाबी बाग में अपना पहला आउटलेट खोला है, जो दिल्ली में मैक्सिकन-प्रेरित कम्फर्ट फ़ूड का हल्का और ताज़गी भरा अनुभव लेकर आया है. मेनू में कस्टमाइज़ किए जा सकने वाले टैको, बुरिटो बाउल, लोडेड नाचोस और सलाद शामिल हैं, जिनमें ज़्यादातर डिशेज़ में चिपोटल पनीर, क्रिस्पी मशरूम और धीरे-धीरे पकाई गई बिर्रिया जैसी फिलिंग का इस्तेमाल किया गया है.