अगर आप भी हैं खाने के शौकीन तो ट्राई करिये पारसी cuisine, लाजवाब स्वाद बना देंगे आपको फैन, 1 की जगह खा लेंगे 2-3 प्लेट

पारसी समुदाय के लोग भले ही संख्या में बहुत कम हों, लेकिन अपनी संस्कृति, रहन-सहन और खान-पान को इस कम्युनिटी के लोगों ने बहुत सहेजकर रखा है. पारसी खाना अभी भी लोगों द्वारा कम explored है, लेकिन इनके पारंपरिक व्यंजन इतने ज्यादा लजीज़ होते हैं, कि अगर आपने इन्हें एक बार खा लिया तो हमेशा के लिए इनके दीवाने हो जाएंगे. आइये जानते हैं ऐसे ही कुछ पारंपरिक पारसी व्यंजनों के बारे में: