  • Home>
  • Gallery»
  • अगर आप भी हैं खाने के शौकीन तो ट्राई करिये पारसी cuisine, लाजवाब स्वाद बना देंगे आपको फैन, 1 की जगह खा लेंगे 2-3 प्लेट

अगर आप भी हैं खाने के शौकीन तो ट्राई करिये पारसी cuisine, लाजवाब स्वाद बना देंगे आपको फैन, 1 की जगह खा लेंगे 2-3 प्लेट

पारसी समुदाय के लोग भले ही संख्या में बहुत कम हों, लेकिन अपनी संस्कृति, रहन-सहन और खान-पान को इस कम्युनिटी के लोगों ने बहुत सहेजकर रखा है. पारसी खाना अभी भी लोगों द्वारा कम explored है, लेकिन इनके पारंपरिक व्यंजन इतने ज्यादा लजीज़ होते हैं, कि अगर आपने इन्हें एक बार खा लिया तो हमेशा के लिए इनके दीवाने हो जाएंगे. आइये जानते हैं ऐसे ही कुछ पारंपरिक पारसी व्यंजनों के बारे में:


By: Shivangi Shukla | Published: June 22, 2026 11:02:57 AM IST

Follow us on
Google News
धनसक - Photo Gallery
1/5

धनसक

यह पारसियों का सबसे पसंदीदा और कंफर्ट मील है. यह मिश्रित दालों, सब्जियों और मांस (आमतौर पर भेड़ या चिकन) से बना एक गाढ़ा और स्वादिष्ट स्टू है, जिसे कैरमेलाइज्ड ब्राउन बासमती चावल और ताज़े कचुंबर सलाद के साथ परोसा जाता है.

You Might Be Interested In
पत्रा नी माछी - Photo Gallery
2/5

पत्रा नी माछी

यह एक डेलिकेट डिश है जिसमें ताजी पोमफ्रेट या भेतकी मछली को हरे नारियल-धनिया की चटनी में लपेटकर, केले के पत्ते में कसकर लपेटकर, भाप में पकाया जाता है जब तक कि वह पूरी तरह से पक न जाए.

बेरी पुलाव - Photo Gallery
3/5

बेरी पुलाव

यह एक सुगंधित चावल से बना हुआ व्यंजन है जिसमें कैरमेलाइज्ड प्याज, नरम मांस और खट्टी ईरानी बारबेरी भरी होती हैं, जो इसे एक विशिष्ट मीठा और खट्टा स्वाद प्रदान करती हैं.

You Might Be Interested In
अकुरी - Photo Gallery
4/5

अकुरी

यह अंडे से बना हुआ व्यंजन है. इसे प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और ताजे धनिये का इस्तेमाल करके बनाया जाता है, जो काफी स्पाइसी और टेस्टी होता है.

You Might Be Interested In
लगन नु कस्टर्ड - Photo Gallery
5/5

लगन नु कस्टर्ड

यह एक बेक्ड अंडे का कस्टर्ड है, जिसे पारसी समुदाय के लोग डेजर्ट के रूप में परोसते है. इसे जायफल, गुलाब जल और काजू, पिस्ता और बादाम जैसे कटे हुए मेवों से बनाया जाता है.

Tags:
indian cuisinesindian food
अगर आप भी हैं खाने के शौकीन तो ट्राई करिये पारसी cuisine, लाजवाब स्वाद बना देंगे आपको फैन, 1 की जगह खा लेंगे 2-3 प्लेट - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

अगर आप भी हैं खाने के शौकीन तो ट्राई करिये पारसी cuisine, लाजवाब स्वाद बना देंगे आपको फैन, 1 की जगह खा लेंगे 2-3 प्लेट - Photo Gallery
अगर आप भी हैं खाने के शौकीन तो ट्राई करिये पारसी cuisine, लाजवाब स्वाद बना देंगे आपको फैन, 1 की जगह खा लेंगे 2-3 प्लेट - Photo Gallery
अगर आप भी हैं खाने के शौकीन तो ट्राई करिये पारसी cuisine, लाजवाब स्वाद बना देंगे आपको फैन, 1 की जगह खा लेंगे 2-3 प्लेट - Photo Gallery
अगर आप भी हैं खाने के शौकीन तो ट्राई करिये पारसी cuisine, लाजवाब स्वाद बना देंगे आपको फैन, 1 की जगह खा लेंगे 2-3 प्लेट - Photo Gallery