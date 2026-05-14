कुंडली की जरूरत नहीं! आपकी ये 9 आदतें बता देंगी कौन-सा ग्रह बन रहा है आपकी बर्बादी का कारण!

Weak Planets Signs and Symptoms: जब भी किसी व्यक्ति का खराब समय आता है या जीवन से जुड़ी चीजें व्यवस्थित नहीं चलतीं तो कुंडली दिखाने की सलाह दी जाती है, ताकि ग्रहों की दशा और गोचर से पता लगाया जा सके कि असल में परेशानी कहां आ रही है. ज्योतिष विज्ञान की मानें तो ग्रह दशाओं के बदलने के कारण ही जीवन में घटनाएं होती हैं. फिर चाहे परेशानी पारिवारिक जीवन में हो, करियर-व्यापार में या सामाजिक जीवन में. ग्रहों की दशा से अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाला समय या वर्तमान समय व्यक्ति के लिए लाभकारी हो या नुकसानदायक. हालांकि व्यक्ति चाहे तो अपने कर्मों से कुंडली के अच्छे या बुरे परिणामों को बदल सकता है, लेकिन ज्योतिषाचार्य इस सभी घटनाओं की बेहतर ढंग से पहचान करते हैं, लेकिन आज के आधुनिक दौर में व्यक्ति को न अपने जन्म की तारीख ठीक से पता होती है और न ही जन्म का समय. ऐसे में आप चाहें तो अपने जीवन के कुछ बदलाव या संकेतों से पहचान सकते हैं कि असल में कौन सा ग्रह आपको कष्ट दे रहा है.