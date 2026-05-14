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कुंडली की जरूरत नहीं! आपकी ये 9 आदतें बता देंगी कौन-सा ग्रह बन रहा है आपकी बर्बादी का कारण!

Weak Planets Signs and Symptoms: जब भी किसी व्यक्ति का खराब समय आता है या जीवन से जुड़ी चीजें व्यवस्थित नहीं चलतीं तो कुंडली दिखाने की सलाह दी जाती है, ताकि ग्रहों की दशा और गोचर से पता लगाया जा सके कि असल में परेशानी कहां आ रही है. ज्योतिष विज्ञान की मानें तो ग्रह दशाओं के बदलने के कारण ही जीवन में घटनाएं होती हैं. फिर चाहे परेशानी पारिवारिक जीवन में हो, करियर-व्यापार में या सामाजिक जीवन में. ग्रहों की दशा से अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाला समय या वर्तमान समय व्यक्ति के लिए लाभकारी हो या नुकसानदायक. हालांकि व्यक्ति चाहे तो अपने कर्मों से कुंडली के अच्छे या बुरे परिणामों को बदल सकता है, लेकिन ज्योतिषाचार्य इस सभी घटनाओं की बेहतर ढंग से पहचान करते हैं, लेकिन आज के आधुनिक दौर में व्यक्ति को न अपने जन्म की तारीख ठीक से पता होती है और न ही जन्म का समय. ऐसे में आप चाहें तो अपने जीवन के कुछ बदलाव या संकेतों से पहचान सकते हैं कि असल में कौन सा ग्रह आपको कष्ट दे रहा है.


By: Kajal Jain | Published: May 14, 2026 6:05:35 PM IST

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कुंडली की जरूरत नहीं! आपकी ये 9 आदतें बता देंगी कौन-सा ग्रह बन रहा है आपकी बर्बादी का कारण! - Photo Gallery
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सूर्य

जब आपके अच्छे काम को भी सराहना न मिले और आपके काम का क्रेडिट कोई दूसरा ले जाए तो समझ जाएं तो समझ लेना चाहिए कि कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर चल रहा है. ऐसी स्थिति में अपने पिता का सम्मान या पिता समान लोगों का सम्मान करने की सलाह दी जाती है.

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चंद्रमा

घर में पानी के नलों का टपकते रहना. ठीक कराने के बावजूद पानी का बेकार बहते रहना आपकी कुंडली में चंद्रमा की खराबी का संकेत है. ऐसी स्थिति में अपनी मां का कहना मानें और सम्मान करें.

मंगल - Photo Gallery
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मंगल

कुंडली में मंगल आपके शरीर और भाई-बहनों का कारक होता है. जब कभी आपको थकान, आलस और कमजोरी महसूस होने लगे तो समझ जाएं कि मंगल परेशान कर रहा है. ऐसी स्थिति में एक्सरसाइज करें और अपने भाई-बहनों को खुश रखें.

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बुध

कुंडली में बुध ग्रह आपकी कम्यूनिकेशन एबिलिटीज और मेंटल एबिलिटी को दर्शाता है. ये पढ़ाई-लिखाई और इंटेलिजेंस का कारक है. इससे जुड़ी समस्याएं होने लगें तो अपने बुध ग्रह को मजबूत बनाएं. गरीब और अनाथाश्रण में दान आदि करते रहे.

गुरु - Photo Gallery
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गुरु

गुरु ग्रह खराब हो तो आपका मन पूजा पाठ में नहीं लगेगा. आपके घर मेहमान नहीं आएंगे और तो और शादी या शुभ कार्यों में भी कोई न कोई विघ्न आता रहता है. यदि आपका गुरु भी खराब रिजल्ट दे रहा है तो अपने आध्यात्मिक गुरु या टीचर की सेवा और अच्छा व्यवहार करें.

शुक्र - Photo Gallery
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शुक्र

शुक्र लग्जरी का कारक है. जब कभी घर में कपड़े बिखरे रहें. साफ-सफाई न हो. गंदे कपड़े पहनते हैं और कोई लड़कियां आपको पसंद नहीं करतीं तो ये शुक्र की खराबी का संकेत हो सकता है. ऐसे में महिलाओं का सम्मान करें और शादीशुदा पुरुष अपनी पत्नियों को गिफ्ट देते रहे.

शनि - Photo Gallery
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शनि

शनि आपकी कुंडली में पैरों का कारक है. शनि खराब होने पर आपके फुटवियर जल्दी खराब हो जाएंगे, गंदे या फटे रहेंगे. ऐसी स्थिति में मेहनत-मजदूरी करने वाले लोगों को दान दक्षिणा करते रहें.

राहु - Photo Gallery
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राहु

कुंडली में राहु को भ्रमित करने वाला ग्रह कहा गया है. जब भी ये ग्रह कुंडली में खराब होगा तो व्यक्ति की अच्छी बातें भी लोगों को चुभेंगी. ऐसे में व्यक्ति की टोन को लोग पसंद नहीं करते और नाराज हो जाते हैं.

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केतु - Photo Gallery
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केतु

केतु को अध्यात्म और डिटैचमेंट से जोड़ा जाता है. जब भी कुंडली में केतु खराब नतीजे देता है तो आप लोगों की चुगली करने लगते हैं. पीठ पीछे उनके बारे में बातें करनी आदत भी केतु वालों में देखी जाती है.

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