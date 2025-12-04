IVF Cost In India: इलाज मतलब कर्ज! सरकारी रिपोर्ट में सामने आया हैरान कर देने वाला आकड़ा; भारतीय दंपतियों की बढ़ाई परेशानी

IVF Is Expensive In India: भारत में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे अधिकतर दंपति इलाज के दौरान ही भारी आर्थिक संकट में फंस जाते हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए ICMR–NIRRCH द्वारा तैयार देश की पहली व्यापक राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार, IVF कराने वाले हर 10 में से 9 भारतीय दंपति ऐसे खर्च उठाते हैं, जो उनकी सालाना आय के 10% से अधिक होते हैं. यह खर्च स्वास्थ्य अर्थशास्त्र में “कैटस्ट्रॉफिक एक्सपेंडिचर” माना जाता है, यानी ऐसा खर्च जो परिवार की आर्थिक स्थिरता को हिला दे.