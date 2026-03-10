फिर मैदान में धमाल मचाएंगे संजू और बुमराह! हो गया टी20 विश्व कप की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान
T20 World Cup 2026: आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर लगातार दूसरी बार खिताब जीता. इस टूर्नामेंट में कई खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया, जिन्होंने टीम ऑफ द टूर्नामेंट में अपनी जगह बनाई. इसमें भारत के 4 खिलाड़ियों का नाम है, वहीं न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का कोई भी खिलाड़ी नहीं है.
साहिबजादा फरहान (पाकिस्तान)
प्रदर्शन: 7 मैच, 383 रन, 76.60 एवरेज, 160.25 स्ट्राइक रेट
फरहान ने टूर्नामेंट में पाकिस्तान की अस्थिरता के बावजूद शानदार बल्लेबाजी की. दो शतक बनाकर वो इतिहास रचने वाले पहले बल्लेबाज बने.
संजू सैमसन (भारत)
प्रदर्शन: 5 मैच, 321 रन, 80.25 एवरेज, 199.37 स्ट्राइक रेट
सैमसन ने भारत की जीत में निर्णायक भूमिका निभाई. सेमीफाइनल और फाइनल में लगातार 80+ रन बनाकर उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया.
ईशान किशन (भारत)
प्रदर्शन: 9 मैच, 317 रन, 35.22 एवरेज, 193.29 स्ट्राइक रेट
किशन ने आक्रामक बल्लेबाजी से टीम को मजबूत शुरुआत दी. पाकिस्तान के खिलाफ उनका 77 रन का प्रदर्शन खास तौर पर यादगार रहा.
ऐडेन मार्कराम (दक्षिण अफ्रीका)
प्रदर्शन: 8 मैच, 286 रन, 47.66 एवरेज, 165.31 स्ट्राइक रेट
मार्कराम ने टीम का नेतृत्व उत्कृष्ट ढंग से किया. अहम मैचों में शानदार अर्धशतक बनाकर उन्होंने टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचाया.
हार्दिक पंड्या (भारत)
प्रदर्शन: 9 मैच, 217 रन, 9 विकेट, 160.74 स्ट्राइक रेट
पंड्या ने बल्ले और गेंद दोनों से टीम की मदद की. 50 रनों की तेज पारी और 9 विकेट उनकी बहुमुखी क्षमता दिखाते हैं.
जसप्रीत बुमराह (भारत)
प्रदर्शन: 8 मैच, 14 विकेट, 12.42 एवरेज, 6.21 इकॉनमी
बुमराह ने विरोधी बल्लेबाजों को फंसाने में माहिरता दिखाई. फाइनल में 4/15 लेकर प्लेयर ऑफ द मैच बने.
जेसन होल्डर (वेस्ट इंडीज)
प्रदर्शन: 7 मैच, 10 विकेट, 141 रन
होल्डर की ऑलराउंड क्षमताएं चमकी. बाउंसिंग गेंद और तेज पारी से उन्होंने टीम को कई महत्वपूर्ण मैचों में मजबूती दी.
विल जैक्स (इंग्लैंड)
प्रदर्शन: 8 मैच, 226 रन, 9 विकेट, 176.56 स्ट्राइक रेट
जैक्स ने फिनिशर के रूप में खेलते हुए टीम को कई महत्वपूर्ण जीत दिलाईं. चार बार प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जीतकर उन्होंने अपनी पहचान बनाई.