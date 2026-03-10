फिर मैदान में धमाल मचाएंगे संजू और बुमराह! हो गया टी20 विश्व कप की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान

T20 World Cup 2026: आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर लगातार दूसरी बार खिताब जीता. इस टूर्नामेंट में कई खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया, जिन्होंने टीम ऑफ द टूर्नामेंट में अपनी जगह बनाई. इसमें भारत के 4 खिलाड़ियों का नाम है, वहीं न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का कोई भी खिलाड़ी नहीं है.