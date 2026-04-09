CA स्टूडेंट्स के लिए झटका! ICAI ने बदला एग्जाम पैटर्न, जानें पूरा बदलाव?
CA Exam Pattern 2026: ICAI (Institute of Chartered Accountants of India) ने 2026 से CA Final Exam साल में तीन की जगह दो बार (मई और नवंबर) कराने का फैसला किया है. इससे छात्रों के अटेम्प्ट कम होंगे और दबाव बढ़ सकता है, हालांकि बेहतर तैयारी का समय मिलेगा. इंटर परीक्षा की तारीखों में बदलाव हुआ है, जबकि बाकी कोर्स संरचना पहले जैसी ही रहेगी.
ICAI का बड़ा फैसला
देशभर में सीए की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. ICAI ने CA Final Exam के पैटर्न में बदलाव करते हुए अब इसे साल में तीन बार के बजाय दो बार आयोजित करने का निर्णय लिया है. यह नया नियम 2026 सत्र से लागू होगा, जिससे छात्रों के परीक्षा देने के अवसर कम हो जाएंगे.
अब साल में दो बार ही परीक्षा
अब तक सीए फाइनल परीक्षा जनवरी, मई और सितंबर में होती थी, जिससे छात्रों को तीन मौके मिलते थे. लेकिन नए बदलाव के बाद अब परीक्षा केवल मई और नवंबर में आयोजित होगी. इसका सीधा असर उन छात्रों पर पड़ेगा जो बार-बार अटेम्प्ट देकर अपनी तैयारी मजबूत करते थे.
बदलाव का कारण क्या है?
ICAI के अनुसार यह निर्णय छात्रों और अन्य हितधारकों से मिले फीडबैक के आधार पर लिया गया है. संस्थान का मानना है कि कम अटेम्प्ट होने से परीक्षा प्रक्रिया को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकेगा और क्वालिटी में सुधार होगा.
किन परीक्षाओं पर असर नहीं
यह बदलाव सिर्फ CA Final परीक्षा तक सीमित है. CA Foundation Exam और CA Intermediate Exam के पैटर्न में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसके अलावा सिलेबस, पासिंग मार्क्स, आर्टिकलशिप और कोर्स स्ट्रक्चर भी पहले जैसे ही रहेंगे.
इंटर परीक्षा की तारीखों में संशोधन
ICAI ने CA इंटरमीडिएट परीक्षा की तारीखों में भी बदलाव किया है. 3 मई 2026 को होने वाली परीक्षा अब 5 मई को दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक होगी. ग्रुप 1 की परीक्षाएं 5, 7 और 9 मई को होंगी, जबकि ग्रुप 2 की परीक्षाएं 11, 13 और 15 मई को आयोजित की जाएंगी.
छात्रों पर क्या होगा असर
दो अटेम्प्ट होने से छात्रों पर दबाव बढ़ सकता है क्योंकि असफल होने पर अगला मौका मिलने में अधिक समय लगेगा. इससे प्रतियोगिता भी बढ़ेगी और छात्रों को अधिक गंभीरता से तैयारी करनी होगी.
एक्सपर्ट्स की राय
विशेषज्ञों का मानना है कि कम अटेम्प्ट होने से छात्रों को बेहतर तैयारी के लिए अधिक समय मिलेगा. इससे वे विषयों को गहराई से समझ पाएंगे और सफलता की संभावना बढ़ सकती है.
प्लेसमेंट और नई पहल
ICAI ने 64वां कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम भी शुरू किया है, जिसमें मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और जयपुर जैसे शहरों में इंटरव्यू आयोजित किए जा रहे हैं. इसके साथ ही छात्रों के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी शुरू किया गया है, जिसमें करियर गाइडेंस और इंटरव्यू की तैयारी कराई जा रही है.