CA स्टूडेंट्स के लिए झटका! ICAI ने बदला एग्जाम पैटर्न, जानें पूरा बदलाव?

CA Exam Pattern 2026: ICAI (Institute of Chartered Accountants of India) ने 2026 से CA Final Exam साल में तीन की जगह दो बार (मई और नवंबर) कराने का फैसला किया है. इससे छात्रों के अटेम्प्ट कम होंगे और दबाव बढ़ सकता है, हालांकि बेहतर तैयारी का समय मिलेगा. इंटर परीक्षा की तारीखों में बदलाव हुआ है, जबकि बाकी कोर्स संरचना पहले जैसी ही रहेगी.