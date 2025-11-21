कबाड़ीवाला बनने से लेकर कमिश्नर बनने तक का सफर, जानें कौन हैं IAS दीपक रावत?

IAS Deepak Rawat Success Story: IAS अधिकारी दीपक रावत की जीवन यात्रा परिश्रम का एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश करता है. साल 1977 में दीपक ने मसूरी और दिल्ली विश्वविद्यालय से शिक्षा हासिल की थी. 24 साल की उम्र में दीपक रावत के पिता ने वित्तीय सहायता देने से पूरी तरह से इनकार कर दिया. 8 हजार की JRF स्कॉलरशिप पर अपनी पढ़ाई जारी रखी. तो वहीं, दूसरी तरफ UPSC परीक्षा के पहले दो प्रयासों में असफल होने के बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी और साल 2007 में 12वीं रैंक हासिल कर IAS अधिकारी बन गए. और आज वह उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में मंडलायुक्त के पद पर कार्यरत हैं और लाखों युवा उनसे प्रेरणा लेते हैं.