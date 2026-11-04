IAS दीपक रावत कौन हैं? क्या BJP में होंगे शामिल और लड़ेंगे उत्तराखंड विधानसभा चुनाव
Who is IAS Deepak Rawat: उत्तराखंड के चर्चित IAS अधिकारी दीपक रावत एक बार फिर सुर्खियों में हैं. अपनी अलग कार्यशैली, औचक निरीक्षण और सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के लिए पहचाने जाने वाले दीपक रावत को लेकर अब राजनीति में आने की चर्चाएं तेज हो गई हैं. इसकी वजह उत्तराखंड के सीएम धामी की एक टिप्पणी है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें दीपक रावत के बारे में.
IAS दीपक रावत कौन हैं?
दीपक रावत उत्तराखंड कैडर के 2007 बैच के IAS ऑफिसर हैं. उनका जन्म 14 सितंबर, 1977 को हुआ था. वे असल में उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के लोली गांव के रहने वाले हैं. उन्होंने अपनी स्कूलिंग मसूरी के सेंट जॉर्ज कॉलेज से की. फिर उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज से हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) से हिस्ट्री में पोस्ट-ग्रेजुएशन पूरा किया. IAS ऑफिसर बनने से पहले, वे इंडियन रेवेन्यू सर्विस (IRS) ऑफिसर भी थे.
IRS से IAS तक का सफर, कई अहम पदों पर रहे
एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में अपने करियर के दौरान, दीपक रावत ने उत्तराखंड में कई अहम पदों पर काम किया है. उन्होंने बागेश्वर, नैनीताल और हरिद्वार के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पर काम किया है. वे कुमाऊं मंडल विकास निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर, रुड़की डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन और हरिद्वार कुंभ मेले के ऑफिसर-इन-चार्ज जैसे पदों पर भी रहे हैं. उन्होंने UPCL और पिटकुल के मैनेजिंग डायरेक्टर और UREDA के डायरेक्टर के तौर पर भी काम किया है. वे अभी कुमाऊं डिवीज़न के कमिश्नर और मुख्यमंत्री के सेक्रेटरी हैं.
दीपक रावत सोशल मीडिया पर क्यों मशहूर हैं?
दीपक रावत की पॉपुलैरिटी सिर्फ़ एडमिनिस्ट्रेटिव काम तक ही सीमित नहीं है. उनके सरप्राइज़ इंस्पेक्शन और अधिकारियों को डांटने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. उन्हें अक्सर बाज़ारों, सरकारी दफ़्तरों और अलग-अलग इंस्टीट्यूशन में जाकर इंतज़ामों का जायज़ा लेते देखा जाता है. उनके Facebook पेज और YouTube चैनल पर बहुत सारे फ़ॉलोअर्स हैं. उनकी पॉपुलैरिटी ने उन्हें उत्तराखंड के सबसे पॉपुलर एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों में से एक बना दिया है.
CM धामी के किस कमेंट से पॉलिटिकल बहस छिड़ गई?
दीपक रावत के पॉलिटिकल भविष्य को लेकर चर्चा तब शुरू हुई जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे. फ़ॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के स्पोर्ट्स ग्राउंड में बने हेलीपैड पर कैबिनेट मिनिस्टर राम सिंह कैड़ा और अधिकारियों ने उनका स्वागत किया. मिनिस्टर ने मुख्यमंत्री को फूलों का गुलदस्ता दिया. खबर है कि इस मौके पर CM धामी ने दीपक रावत की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में कमिश्नर साहब का भी यही हाल होगा. उनके इस कमेंट से वहां मौजूद लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई. इसके बाद से ही उनके पॉलिटिक्स में आने के कयास लगाए जा रहे हैं.
क्या दीपक रावत BJP में शामिल होंगे?
मुख्यमंत्री के कमेंट के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दीपक रावत एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस छोड़कर BJP में शामिल होंगे. अगर वे पॉलिटिकल रूप से एक्टिव होते हैं, तो कुमाऊं रीजन को उनके संभावित चुनावी बेस के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि उनके करियर का एक बड़ा हिस्सा इसी रीजन में बीता है. हालांकि, न तो दीपक रावत ने पॉलिटिक्स में आने का अनाउंसमेंट किया है, और न ही BJP ने उनके आने या टिकट के बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी जारी की है. इसलिए, किसी खास असेंबली सीट से चुनाव लड़ने की चर्चाएं अभी सिर्फ कयास ही हैं.
रुद्रप्रयाग से भी हैं दीपक रावत का जुड़ाव
दीपक रावत का पुश्तैनी गांव रुद्रप्रयाग जिले में है, जबकि उनका मायका पौड़ी गढ़वाल के मंगला कोटी गांव में बताया जाता है. मसूरी में उनकी पढ़ाई और उत्तराखंड के अलग-अलग जिलों में एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारियों ने उन्हें गढ़वाल और कुमाऊं दोनों इलाकों से जोड़ा है. अगर वह भविष्य में पॉलिटिक्स में आने का फैसला करते हैं, तो उनके पास कई संभावित पॉलिटिकल रास्ते हो सकते हैं. मुख्यमंत्री धामी की बातों ने निश्चित रूप से चर्चाओं को हवा दी है, लेकिन दीपक रावत के ऑफिशियल बयान का इंतजार है.