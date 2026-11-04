IAS दीपक रावत कौन हैं? क्या BJP में होंगे शामिल और लड़ेंगे उत्तराखंड विधानसभा चुनाव

CM धामी के किस कमेंट से पॉलिटिकल बहस छिड़ गई?

दीपक रावत के पॉलिटिकल भविष्य को लेकर चर्चा तब शुरू हुई जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे. फ़ॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के स्पोर्ट्स ग्राउंड में बने हेलीपैड पर कैबिनेट मिनिस्टर राम सिंह कैड़ा और अधिकारियों ने उनका स्वागत किया. मिनिस्टर ने मुख्यमंत्री को फूलों का गुलदस्ता दिया. खबर है कि इस मौके पर CM धामी ने दीपक रावत की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में कमिश्नर साहब का भी यही हाल होगा. उनके इस कमेंट से वहां मौजूद लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई. इसके बाद से ही उनके पॉलिटिक्स में आने के कयास लगाए जा रहे हैं.