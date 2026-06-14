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Maruti-Toyota की बढ़ने वाली है मुश्किलें! Hyundai-Kia की 4 नई Hybrid SUV मचाएंगी बड़ा धमाल

भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में हाइब्रिड कारों की मांग तेजी से बढ़ रही है. अब हुंडई और किआ भी इस सेगमेंट में बड़ी एंट्री करने की तैयारी कर रही हैं. दोनों कंपनियों की योजना 2027 से भारत में कई नई हाइब्रिड SUV लॉन्च करने की है. ये मारुति सुजुकी और टोयोटा की हाइब्रिड कारों को सीधे टक्कर देंगी. आने वाले कुछ सालों में हुंडई और किआ कुल चार हाइब्रिड SUV मॉडल पेश कर सकती हैं जिनमें नई जेनरेशन की हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस और दो नई प्रीमियम 7 सीटर SUV शामिल हैं.


By: Anshika thakur | Last Updated: June 14, 2026 3:36:28 PM IST

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Hybrid SUV Challenge

हुंडई और किआ के भारत में नए हाइब्रिड मॉडल लॉन्च करने की तैयारी के साथ, मारुति सुजुकी और टोयोटा को हाइब्रिड SUV सेगमेंट में कड़ी टक्कर मिल सकती है.

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Creta Goes Hybrid

हुंडई क्रेटा हाइब्रिड में हाइब्रिड पावरट्रेन होने की उम्मीद है जो पारंपरिक पेट्रोल वर्शन की तुलना में बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी और कम रनिंग कॉस्ट देगा.

Seltos Hybrid Plans - Photo Gallery
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Seltos Hybrid Plans

किआ सेल्टोस हाइब्रिड भी डेवलपमेंट के दौर में है और संभावना है कि यह अपनी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को अगली पीढ़ी की क्रेटा के साथ शेयर करेगी.

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Elevate e:HEV Power

होंडा एलिवेट हाइब्रिड में होंडा के भरोसेमंद e:HEV स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड सिस्टम का इस्तेमाल होने की उम्मीद है जो होंडा सिटी हाइब्रिड जैसा ही होगा.

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Duster Hybrid Return

रेनॉल्ट डस्टर के हाइब्रिड सेटअप के साथ भारत में वापसी करने की उम्मीद है जिसमें बेहतर एफिशिएंसी के लिए पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर का कॉम्बिनेशन होगा.

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Efficiency-Focused SUVs

आने वाली हाइब्रिड SUV बेहतर माइलेज, कम फ्यूल की खपत और कम एमिशन पर फोकस करेंगी जिससे वे खरीदारों के लिए आकर्षक विकल्प बन जाएंगी.

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City Mileage Boost

हाइब्रिड टेक्नोलॉजी खास तौर पर शहर में गाड़ी चलाने के लिए फायदेमंद है जहां इलेक्ट्रिक असिस्टेंस फ्यूल इकॉनमी को काफी बेहतर बना सकता है.

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Segment Competition Intensifies

इन नई हाइब्रिड SUV के लॉन्च से मिड-साइज SUV सेगमेंट में कॉम्पिटिशन बढ़ सकता है जिससे मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा और टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर के दबदबे को चुनौती मिल सकती है.

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