Maruti-Toyota की बढ़ने वाली है मुश्किलें! Hyundai-Kia की 4 नई Hybrid SUV मचाएंगी बड़ा धमाल

भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में हाइब्रिड कारों की मांग तेजी से बढ़ रही है. अब हुंडई और किआ भी इस सेगमेंट में बड़ी एंट्री करने की तैयारी कर रही हैं. दोनों कंपनियों की योजना 2027 से भारत में कई नई हाइब्रिड SUV लॉन्च करने की है. ये मारुति सुजुकी और टोयोटा की हाइब्रिड कारों को सीधे टक्कर देंगी. आने वाले कुछ सालों में हुंडई और किआ कुल चार हाइब्रिड SUV मॉडल पेश कर सकती हैं जिनमें नई जेनरेशन की हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस और दो नई प्रीमियम 7 सीटर SUV शामिल हैं.