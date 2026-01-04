पेट्रोल या हाइब्रिड? कहीं ज्यादा माइलेज के चक्कर में आप घाटे का सौदा तो नहीं कर रहे? देखिए, आपके लिए कौन सी कार है बेस्ट

आज के दौर में कार खरीदार ईंधन की बचत (फ्यूल एफिशिएंसी) से कोई समझौता नहीं करना चाहते. वे आरामदायक सफर, शानदार इंटीरियर और लग्जरी के साथ-साथ बेहतरीन माइलेज की उम्मीद भी रखते हैं. लग्जरी, आराम और किफायत के इसी सही तालमेल के लिए ‘स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड’ गाड़ियां एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभरी हैं.

हालांकि, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल अपने पेट्रोल वेरिएंट की तुलना में काफी महंगे होते हैं. यही वजह है कि खरीदारों के मन में अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या हाइब्रिड गाड़ी पर अतिरिक्त पैसा खर्च करना वाकई फायदेमंद है?

यहाँ बाजार के तीन पॉपुलर मॉडल्स के जरिए पेट्रोल और हाइब्रिड वेरिएंट के माइलेज और कीमत के अंतर को समझते हैं: