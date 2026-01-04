पेट्रोल या हाइब्रिड? कहीं ज्यादा माइलेज के चक्कर में आप घाटे का सौदा तो नहीं कर रहे? देखिए, आपके लिए कौन सी कार है बेस्ट
आज के दौर में कार खरीदार ईंधन की बचत (फ्यूल एफिशिएंसी) से कोई समझौता नहीं करना चाहते. वे आरामदायक सफर, शानदार इंटीरियर और लग्जरी के साथ-साथ बेहतरीन माइलेज की उम्मीद भी रखते हैं. लग्जरी, आराम और किफायत के इसी सही तालमेल के लिए ‘स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड’ गाड़ियां एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभरी हैं.
हालांकि, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल अपने पेट्रोल वेरिएंट की तुलना में काफी महंगे होते हैं. यही वजह है कि खरीदारों के मन में अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या हाइब्रिड गाड़ी पर अतिरिक्त पैसा खर्च करना वाकई फायदेमंद है?
यहाँ बाजार के तीन पॉपुलर मॉडल्स के जरिए पेट्रोल और हाइब्रिड वेरिएंट के माइलेज और कीमत के अंतर को समझते हैं:
1. मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
2022 में लॉन्च के बाद से ही यह कार ग्राहकों की पसंदीदा रही है. इसमें पेट्रोल, सीएनजी और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के विकल्प मिलते हैं.
माइलेज
पेट्रोल वेरिएंट में जहां 21.11 kmpl का माइलेज मिलता है, वहीं स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन 27.97 kmpl का माइलेज देता है.
कीमत
पेट्रोल वेरिएंट की शुरुआती कीमत ₹10.76 लाख (एक्स-शोरूम) है, जबकि हाइब्रिड वर्जन ₹16.63 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होता है.
2. होंडा सिटी e:HEV
अगर आप सेडान के शौकीन हैं, तो होंडा सिटी का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड (e:HEV) एक मजबूत दावेदार है.
माइलेज: सिटी पेट्रोल का माइलेज 17.8 kmpl है, जबकि इसका सेल्फ-चार्जिंग हाइब्रिड वर्जन 27.26 kmpl की शानदार एफिशिएंसी देता है.
कीमत: इसके पेट्रोल वर्जन की कीमत ₹11.95 लाख से शुरू होती है, जबकि हाइब्रिड वेरिएंट के लिए आपको कम से कम ₹19.48 लाख (एक्स-शोरूम) खर्च करने होंगे.
3. मारुति सुजुकी इनविक्टो
हाल ही में लॉन्च हुई इनविक्टो में भी पेट्रोल और हाइब्रिड वर्जन के बीच कीमत और माइलेज का बड़ा अंतर देखा जा सकता है.
माइलेज: इसका पेट्रोल वेरिएंट 21 kmpl का माइलेज देता है, जबकि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन 28.65 kmpl का दावा करता है.
कीमत: पेट्रोल वेरिएंट की शुरुआती कीमत ₹10.50 लाख है, जबकि हाइब्रिड वर्जन की शुरुआती कीमत ₹16.38 लाख (एक्स-शोरूम) तय की गई है.
पेट्रोल बनाम हाइब्रिड: क्या है आपके लिए सही?
जैसा कि आंकड़ों से साफ है, पेट्रोल और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारों के माइलेज में जमीन-आसमान का अंतर होता है। हाइब्रिड गाड़ियां अपनी पूरी लाइफटाइम में काफी पेट्रोल बचा सकती हैं, जिससे लंबे समय में इनकी वैल्यू बढ़ जाती है.
हालांकि, इस बचत का असली फायदा उन्हीं ड्राइवरों को मिलता है जिनका रोजाना का सफर काफी लंबा है. यदि आपकी गाड़ी का इस्तेमाल कम है या आप कभी-कभी ही कार निकालते हैं, तो स्टैंडर्ड पेट्रोल वर्जन चुनना ही आपके लिए अधिक व्यावहारिक और किफायती विकल्प हो सकता है.