पति अनस सैयद ने किया था Sana Khan का ब्रेनवॉश! बॉलीवुड छोड़ने के लिए क्यों हुई थीं मजबूर? 6 साल बाद एक्ट्रेस ने खोला राज

Sana Khan : बॉलीवुड की कई सुपरहिट फिल्मों में नजर आ चुकीं सना खान एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं. साल 2020 में सना खान का करियर पीक कर था. वह कई सुपरहिट फिल्मों में काम कर रही थीं. लेकिन इस बीच उन्होंने बॉलीवुड छोड़ने का ऐलान किया. उनके इस फैसला ने हर किसी को हैरान कर दिया. इस ऐलान के बाद उन्होंने मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती अनस सैयद से शादी कर ली. बीते कुछ सालों से सोशल मीडिया पर दावा किया कि सना ने यह फैसला अपने पति के दबाव में लिया है. वहीं अब 6 साल बाद खुद सना खान ने यह बात कबूल कर ली है.