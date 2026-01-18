पति अनस सैयद ने किया था Sana Khan का ब्रेनवॉश! बॉलीवुड छोड़ने के लिए क्यों हुई थीं मजबूर? 6 साल बाद एक्ट्रेस ने खोला राज
Sana Khan : बॉलीवुड की कई सुपरहिट फिल्मों में नजर आ चुकीं सना खान एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं. साल 2020 में सना खान का करियर पीक कर था. वह कई सुपरहिट फिल्मों में काम कर रही थीं. लेकिन इस बीच उन्होंने बॉलीवुड छोड़ने का ऐलान किया. उनके इस फैसला ने हर किसी को हैरान कर दिया. इस ऐलान के बाद उन्होंने मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती अनस सैयद से शादी कर ली. बीते कुछ सालों से सोशल मीडिया पर दावा किया कि सना ने यह फैसला अपने पति के दबाव में लिया है. वहीं अब 6 साल बाद खुद सना खान ने यह बात कबूल कर ली है.
रश्मि देसाई से बातचीत में किया हैरान करने वाला खुलासा
सना खान ने हाल ही में एक बातचीत के दौरान सना खान ने एक्ट्रेस रश्मि देसाई के साथ बातचीत के दौरान इस बात का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि बॉलीवुड छोड़ने और शादी का फैसला उनका खुद का था. यह फैसला उन्होंने किसी के दबाव या फिर मजबूरी में नहीं लिया था.
सना खान ने खोला राज
सना ने बताया कि उनकी शादी बेहद प्राइवेट तरीके से हुई थी. शादी के बारे में जानकारी केवल उनके माता -पिता को थी. मेहंदी लगाने वाली आर्टिस्ट को भी दूल्हे का नाम नहीं पता था. सना ने कहा कि उन्होंने अपनी महंदी में भी पति का नाम नहीं लिखवाया था.
ब्रेनवॉश के आरोपों पर सना
लोगों के ब्रेनवॉश के आरोपों पर सना ने कहा कि किसी का ब्रेनवॉश करना इतना आसान नहीं है. उन्होंने कहा कि उन्हें अंदर से शांति चाहिए थी और वही उन्हें इस रास्ते पर ले गई. उन्होंने यह फैसला अपने दिल से लिया था.
सुकून के लिए छोड़ा बॉलीवुड
सना खान ने कहा कि इंसान के पास नाम, पैसा और शोहरत हो सकती है. लेकिन, फिर भी वह सुकून खोजता है. उनके लिए जिंदगी में शांति सबसे जरुरी होती है. उन्होंने बताया कि कई रिश्तेदारों को शादी की खबर बाद में लगी. जब उनके कजिंस ने पहली बार अनस को मस्जिद में देखा था. तब उन्हें सच के बारे में पता लगा था.
जरीन खान ने किया सपोर्ट
एक्ट्रेस जरीन खान ने सना का समर्थन करते हुए कहा कि वह पहले से ही धर्म में विश्वास करती थीं. उन्होंने कहा कि आस्था इंसान और भगवान के बीच का निजी रिश्ता होता है.