AI की ताकत! NVIDIA बनी दुनिया की नंबर-1 कंपनी, Apple-Microsoft पीछे छूटे

2025 की ग्लोबल टॉप 10 लिस्ट में अमेरिकी टेक कंपनियों का दबदबा है हालांकि सऊदी अरब की सऊदी अरामको और ताइवान की TSMC भी इस लिस्ट में शामिल हैं.


By: Anshika thakur | Published: December 29, 2025 11:42:22 AM IST

AI Powered Analytics - Photo Gallery
1/7

Hurun Global 1000 2025

2025 हुरुन ग्लोबल 1000 दुनिया की 1,000 सबसे वैल्यूएबल कंपनियों को मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (लिस्टेड कंपनियों के लिए) और वैल्यूएशन (नॉन-लिस्टेड कंपनियों के लिए) के आधार पर रैंक करता है.

AI Powered Analytics - Photo Gallery
2/7

Most Valuable Companies

टॉप 10 कंपनियों की कुल कीमत लगभग $26 ट्रिलियन है, जो लगभग मेन लैंड चीन और हांगकांग की कुल मार्केट वैल्यू के बराबर है.

NVIDIA - Photo Gallery
3/7

Global Market Capitalization

Nvidia दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है, जिसने Microsoft और Apple जैसी पुरानी लीडर कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है - इसका मुख्य कारण AI चिप्स की बढ़ती डिमांड है.

apple - Photo Gallery
4/7

Top 10 Companies

इस लिस्ट में अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों का दबदबा है, जो अमेरिकी फर्मों की लगातार ग्लोबल टेक लीडरशिप को दिखाता है.

1. Nvidia, GPUs & AI Chips
2. Apple ,Consumer Electronics
3. Microsoft, Software & Services
4. Alphabet (Google), Media & Tech
5. Amazon ,Retail & Cloud
6. Saudi Aramco, Energy
7. Broadcom, Semiconductors
8. Meta Platforms, Social Media & Tech
9. TSMC, Semiconductors
10. Tesla, Electric Vehicles & Energy

NVIDIA - Photo Gallery
5/7

Nvidia Most Valuable Company

सऊदी अरामको (एनर्जी) और TSMC (ताइवान, चीन में स्थित सेमीकंडक्टर कंपनी) टॉप 10 में शामिल एकमात्र गैर-अमेरिकी कंपनियाँ हैं.

Tesla - Photo Gallery
6/7

AI Chip Demand

ब्रॉडकॉम और टेस्ला दोनों 2025 की टॉप 10 लिस्ट में शामिल हुए - जिसमें तेज़ ग्रोथ की वजह से ब्रॉडकॉम एक नया नाम था.

Reliance Industries - Photo Gallery
7/7

US Technology Companies

कोई भी भारतीय कंपनी टॉप 10 में जगह नहीं बना पाई - भारत की सबसे वैल्यूएबल कंपनी (रिलायंस इंडस्ट्रीज) इस लिस्ट में #74वें नंबर पर रही, जिसका मार्केट कैप टॉप ग्लोबल कंपनियों की तुलना में काफी कम था.

AI की ताकत! NVIDIA बनी दुनिया की नंबर-1 कंपनी, Apple-Microsoft पीछे छूटे - Photo Gallery

