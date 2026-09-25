‘हुंकार’ से लेकर ‘बकैती 2’ तक, 25 सितंबर को ओटीटी पर ये सीरीज-फिल्में हुईं रिलीज; देखें लिस्ट
Friday OTT Releases: आज 25 सितंबर यानी शुक्रवार को ओटीटी पर कई वेब सीरीज-फिल्में रिलीज हुई हैं. इस लिस्ट में ‘हुंकार’ से लेकर ‘बकैती 2’ तक की सीरीज शामिल हैं. जानिए उनके नाम.
हुंकार
JioHotstar की 'हुंकार: द रोर' 25 सितंबर 2026 को रिलीज हुई है. कहानी 17 वर्षीय मीनू रावत (अनीत पड्डा) की है, जो एक पंथ के ताकतवर नेता (रघुबीर यादव) पर यौन शोषण का आरोप लगाती है. मामले की जांच ACP जसलीन सिंह सोनी (फातिमा सना शेख) करती हैं. सीरीज में मीनू के संघर्ष और केस से जुड़े दबावों को दिखाया गया है.
बकैती 2
ZEE5 की 'बकैती' सीजन 2 में कटारिया परिवार एक बार फिर नए विवादों में घिरा नजर आएगा. इस बार पुश्तैनी घर कटारिया कुटीर के भविष्य को लेकर परिवार में तनाव बढ़ता है. प्रॉपर्टी विवाद, पैसों की परेशानी और पुराने मतभेदों के बीच संजय (राजेश तैलंग) परिवार में शांति बनाए रखने की कोशिश करता है.
उनाबॉम्बर
नेटफ्लिक्स की सीरीज 'उनाबॉम्बर' 25 सितंबर 2026 को रिलीज हुई है. कहानी दो टाइमलाइन में टेड काज़िंस्की (जैकब ट्रेम्बले) की जिंदगी और उसके बम धमाकों से जुड़े मामले की FBI जांच दिखाती है. सीरीज में 16 साल की उम्र में हुए उसके विवादित मनोवैज्ञानिक प्रयोग और बाद में FBI एजेंट जोआन मिलर (शैलेन वुडली) द्वारा उसकी तलाश को दिखाया गया है.
डोंट बी शाइ
अमेज़न प्राइम वीडियो की 'डोंट बी शाइ' 25 सितंबर 2026 को रिलीज हुई है. आरुषि बजाज स्टारर यह कमिंग-ऑफ-एज रोमांटिक कॉमेडी शाइ नाम की कॉलेज स्टूडेंट की कहानी है, जिसका ब्रेकअप के बाद जीवन बदल जाता है. नई दोस्ती और दिल टूटने से उबरने के बीच वह खुद को समझने और जिंदगी की सच्चाइयों का सामना करने की कोशिश करती है.
द फ़ाइनल प्रॉब्लम
नेटफ्लिक्स की 'द फ़ाइनल प्रॉब्लम' 25 सितंबर 2026 को रिलीज हुई है. 1959 की पृष्ठभूमि पर आधारित इस मिनीसीरीज में पूर्व अभिनेता बेसिल (जोस कोरोनाडो) एक सुनसान होटल में हुई रहस्यमयी मौत की जांच करता है. संदिग्ध मेहमानों के बीच वह अपनी जासूसी काबिलियत से हत्या की गुत्थी सुलझाने की कोशिश करता है.