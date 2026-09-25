‘हुंकार’ से लेकर ‘बकैती 2’ तक, 25 सितंबर को ओटीटी पर ये सीरीज-फिल्में हुईं रिलीज; देखें लिस्ट

हुंकार

JioHotstar की 'हुंकार: द रोर' 25 सितंबर 2026 को रिलीज हुई है. कहानी 17 वर्षीय मीनू रावत (अनीत पड्डा) की है, जो एक पंथ के ताकतवर नेता (रघुबीर यादव) पर यौन शोषण का आरोप लगाती है. मामले की जांच ACP जसलीन सिंह सोनी (फातिमा सना शेख) करती हैं. सीरीज में मीनू के संघर्ष और केस से जुड़े दबावों को दिखाया गया है.