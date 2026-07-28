‘गैंग्स ऑफ वासेपुर’ में मासूम किरदार से जीता दिल, कई सेलेब्स को किया डेट; 40 की उम्र में भी हैं कुंवारी
Huma Qureshi: हुमा कुरैशी हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्रियों में से एक हैं. उनका सफर मेहनत, प्रतिभा और अपनी अलग पहचान बनाने की मिसाल है. दिल्ली से आने वाली हुमा का फिल्म इंडस्ट्री में कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था. इसके बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर बॉलीवुड में जगह बनाई और आज वह अपने दमदार अभिनय और अलग-अलग तरह के किरदार निभाने के लिए जानी जाती हैं. एक्ट्रेस ने अभी तक कई सेलेब्स को डेट किया है, लेकिन वो 40 की उम्र में भी कुंवारी हैं.
हुमा कुरैशी का जन्म कहा हुआ था?
हुमा कुरैशी का जन्म 28 जुलाई 1986 को नई दिल्ली में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था. उनके पिता सलीम कुरैशी एक रेस्तरां व्यवसायी हैं और 'सलीम' नाम से कई रेस्तरां चलाते हैं. उनकी मां अमीना कुरैशी, जो कश्मीरी परिवार से हैं, गृहिणी हैं. हुमा के तीन भाई हैं, जिनमें अभिनेता साकिब सलीम भी शामिल हैं.
एक्टिंग की तरफ बढ़ा रुझान
दिल्ली यूनिवर्सिटी के गार्गी कॉलेज में हिस्ट्री की पढ़ाई करते हुए हुमा कुरैशी ने थिएटर प्रोडक्शन में एक्टिवली हिस्सा लिया. उनके डेडिकेशन ने उन्हें 2008 में मशहूर नेशनल स्कूल ऑफ़ ड्रामा (NSD) में एडमिशन दिलाया, जहाँ उन्होंने जाने-माने थिएटर आर्टिस्ट की देखरेख में अपनी कला को और बेहतर बनाया. इस अनुभव ने उन्हें एक्टिंग में एक मज़बूत नींव और कहानी कहने की गहरी समझ दी.
पहली फिल्म में सीधी सादी लड़की बन जीता दिल
हुमा कुरैशी ने साल 2012 में अनुराग कश्यप की फिल्म 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' से सिनेमाई डेब्यू किया था. इसमें उन्होंने दुर्गा और मोनिका का किरदार निभाया था. इस फिल्म ने उन्हें काफी मशहूर बना दिया था. इसके बाद एक्ट्रेस ने 'लव शव ते चिकन खुराना' और 'डेढ़ इश्किया' जैसी फिल्मों में अलग-अलग तरह के रोल ऑफर किए गए.
अलग-अलग किरदारों से छाईं हुमा कुरैशी
हुमा कुरैशी ने हर तरह के किरदार में खुद को साबित किया है. फिल्म 'डी-डे' में वह एक निडर रॉ एजेंट बनीं, तो 'एक विलेन' में ग्लैमरस और रहस्यमयी अंदाज में नजर आईं. उन्होंने गंभीर, एक्शन और रोमांटिक भूमिकाओं के साथ अपनी अभिनय क्षमता का लोहा मनवाया. बॉलीवुड के बाद उन्होंने जैक स्नाइडर की हॉलीवुड फिल्म 'आर्मी ऑफ द डेड' और तमिल फिल्म 'वलीमाई' में काम कर अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया. हाल ही में उन्हें 'बेबी डू डाई डू' में देखा गया था, जिसमें उन्होंने मूक-बधिर महिला की भूमिका निभाई थी.
इन सितारों संग जुड़ा अभिनेत्री का नाम
हुमा कुरैशी की निजी जिंदगी भी अक्सर सुर्खियों में रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनका नाम समय-समय पर मनोज तंवर, बिजनेसमैन इब्राहिम अंसारी, अभिनेता अर्जन बाजवा, शाहिद कपूर, निर्देशक अनुराग कश्यप, अभिनेता-निर्माता सोहेल खान, निर्देशक अभिषेक चौबे और फिल्ममेकर मुदस्सर अजीज के साथ जुड़ा. हालांकि, इनमें से किसी भी रिश्ते की आधिकारिक पुष्टि हुमा ने नहीं की.
रचित सिंह को कर रही डेट
वर्तमान में हुमा कुरैशी का नाम रचित सिंह जुड़ रहा है. दोनों को साथ में कई बार साथ में देखा जा चुका है. इतना ही नहीं कहा गया कि दोनों ने सगाई भी कर ली है. एक्ट्रेस 40 साल की हो चुकी हैं, और वो अभी तक कुंवारी हैं.