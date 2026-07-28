‘गैंग्स ऑफ वासेपुर’ में मासूम किरदार से जीता दिल, कई सेलेब्स को किया डेट; 40 की उम्र में भी हैं कुंवारी

अलग-अलग किरदारों से छाईं हुमा कुरैशी

हुमा कुरैशी ने हर तरह के किरदार में खुद को साबित किया है. फिल्म 'डी-डे' में वह एक निडर रॉ एजेंट बनीं, तो 'एक विलेन' में ग्लैमरस और रहस्यमयी अंदाज में नजर आईं. उन्होंने गंभीर, एक्शन और रोमांटिक भूमिकाओं के साथ अपनी अभिनय क्षमता का लोहा मनवाया. बॉलीवुड के बाद उन्होंने जैक स्नाइडर की हॉलीवुड फिल्म 'आर्मी ऑफ द डेड' और तमिल फिल्म 'वलीमाई' में काम कर अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया. हाल ही में उन्हें 'बेबी डू डाई डू' में देखा गया था, जिसमें उन्होंने मूक-बधिर महिला की भूमिका निभाई थी.