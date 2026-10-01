ऋतिक-सबा ने मनाई 5वीं सालगिरह, इंस्टाग्राम पर शेयर की रोमांटिक तस्वीरें, एक्स वाइफ सुजैन ने लिखा – हैप्पी एनिवर्सरी
Hrithik Saba Anniversary: बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन और उनकी गर्लफ्रेंड एक्टर-सिंगर सबा आजाद बॉलीवुड के सबसे चर्चित कपल्स में से एक हैं. पिछले कुछ सालों में उनके रिश्ते ने कई बार सुर्खियां बटोरी हैं – चाहे वह परिवार के साथ मिलना-जुलना हो या रेड कार्पेट पर साथ दिखना. हाल ही में ऋतिक और सबा ने साथ में पांच साल पूरे किए और इस खास दिन को सेलिब्रेट करने के लिए ऋतिक ने सोशल मीडिया पर एक दिल को छू लेने वाली पोस्ट शेयर की.
पहली तस्वीर में क्या है?
ऋतिक ने अपने इंस्टाग्राम पर सबा के साथ बिताए कुछ बेहद निजी और प्यार भरे पलों की तस्वीरें शेयर कीं. एक तस्वीर में दोनों समुद्र किनारे सूर्यास्त के समय एक-दूसरे के करीब नजर आ रहे हैं.
दूसरी तस्वीर में क्या है?
दूसरी तस्वीर में वे किसी हालिया वेकेशन के दौरान नदी किनारे एक सेल्फी लेते हुए दिख रहे हैं. कैप्शन में ऋतिक ने लिखा कि यह हमारा जन्मदिन है. हैप्पी 5th माय लव.
ऋतिक की एक्स वाइफ ने क्या लिखा?
इस पोस्ट पर ऋतिक की एक्स वाइफ सुजैन खान ने कमेंट किया है. जिसमें उन्होंने लिखा कि बहुत प्यारा हैप्पी एनिवर्सरी.
ऋतिक और सुजैन का 2014 में हुआ तलाक
ऋतिक की शादी पहले सुजैन खान से हुई थी. हालांकि 14 साल की शादी के बाद 2014 में उनका तलाक हो गया. 2022 में ऋतिक ने सोशल मीडिया पर सबा आजाद के साथ एक तस्वीर शेयर करके अपने रिश्ते को सबके सामने जाहिर किया. तब से वे अपने रिश्ते को लेकर काफी खुले रहे हैं और अक्सर साथ में अपनी छुट्टियों की तस्वीरें शेयर करते रहे हैं.
वॉर 2 में नजर आए थे ऋतिक रोशन
ऋतिक को हाल ही में 'वॉर 2' में देखा गया था. अयान मुखर्जी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में कियारा आडवाणी के साथ जूनियर एनटीआर भी मुख्य भूमिका में थे. YRF स्पाई यूनिवर्स की छठी फिल्म को क्रिटिक्स से मिले-जुले से लेकर नेगेटिव रिव्यू मिले और इसने बॉक्स ऑफिस पर दुनिया भर में सिर्फ 364.35 करोड़ रुपये की कमाई की. इसके बाद वह 'कृष 3' से निर्देशन की दुनिया में कदम रखेंगे.
सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज में नजर आईं थीं सबा
वहीं, सबा को आखिरी बार 'सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज' में देखा गया था. इस फिल्म में सोनी राजदान और जैन खान दुर्रानी मुख्य भूमिकाओं में थे, साथ ही तारुक रैना, लिलेट दुबे, शीबा चड्ढा, शिशिर शर्मा और ललित परिमू ने अहम भूमिकाएं निभाई थीं. यह अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने के लिए उपलब्ध है. इसके अलावा, वह अनुराग कश्यप की थ्रिलर क्राइम ड्रामा फिल्म 'बंदर' का भी हिस्सा हैं. इस फिल्म में बॉबी देओल और सान्या मल्होत्रा मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि इंद्रजीत सुकुमारन, जोजू जॉर्ज, राज बी. शेट्टी और रिद्धि सेन सहायक भूमिकाओं में हैं. फिल्म का प्रीमियर 2025 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह जून में सिनेमाघरों में रिलीज हुई. यह Zee5 पर देखने के लिए उपलब्ध है.