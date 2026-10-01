ऋतिक-सबा ने मनाई 5वीं सालगिरह, इंस्टाग्राम पर शेयर की रोमांटिक तस्वीरें, एक्स वाइफ सुजैन ने लिखा – हैप्पी एनिवर्सरी

सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज में नजर आईं थीं सबा

वहीं, सबा को आखिरी बार 'सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज' में देखा गया था. इस फिल्म में सोनी राजदान और जैन खान दुर्रानी मुख्य भूमिकाओं में थे, साथ ही तारुक रैना, लिलेट दुबे, शीबा चड्ढा, शिशिर शर्मा और ललित परिमू ने अहम भूमिकाएं निभाई थीं. यह अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने के लिए उपलब्ध है. इसके अलावा, वह अनुराग कश्यप की थ्रिलर क्राइम ड्रामा फिल्म 'बंदर' का भी हिस्सा हैं. इस फिल्म में बॉबी देओल और सान्या मल्होत्रा ​​मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि इंद्रजीत सुकुमारन, जोजू जॉर्ज, राज बी. शेट्टी और रिद्धि सेन सहायक भूमिकाओं में हैं. फिल्म का प्रीमियर 2025 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह जून में सिनेमाघरों में रिलीज हुई. यह Zee5 पर देखने के लिए उपलब्ध है.