ऋतिक रोशन को लॉन्च करने के लिए बाप ने चुकाया था सबसे बड़ा कर्ज ऐसे ही नहीं बन गए ‘सुपरस्टार’

Hrithik Roshan Launch Story: ऋतिक रोशन की बहन, सुनैना रोशन ने शराब की लत से अपनी लड़ाई के बारे में खुलकर बात की है. हालांकि ये सफर उनके या उनके परिवार के लिए आसान नहीं था, लेकिन प्रोड्यूसर ने प्रोफेशनल मदद लेने के बाद अपनी ज़िंदगी बदल ली. वो फैंस के साथ रोशन परिवार के कुछ सबसे मुश्किल पलों को भी शेयर करती रही हैं. अब उन्होंने अपने पिता, राकेश रोशन के कर्ज़ के बारे में बात की है, जिसे उन्होंने पहले उनसे छिपाकर रखा था.