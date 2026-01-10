ऋतिक रोशन को लॉन्च करने के लिए बाप ने चुकाया था सबसे बड़ा कर्ज ऐसे ही नहीं बन गए ‘सुपरस्टार’

ऋतिक रोशन को लॉन्च करने के लिए बाप ने चुकाया था सबसे बड़ा कर्ज ऐसे ही नहीं बन गए ‘सुपरस्टार’
Hrithik Roshan Launch Story: ऋतिक रोशन की बहन, सुनैना रोशन ने शराब की लत से अपनी लड़ाई के बारे में खुलकर बात की है. हालांकि ये सफर उनके या उनके परिवार के लिए आसान नहीं था, लेकिन प्रोड्यूसर ने प्रोफेशनल मदद लेने के बाद अपनी ज़िंदगी बदल ली. वो फैंस के साथ रोशन परिवार के कुछ सबसे मुश्किल पलों को भी शेयर करती रही हैं. अब उन्होंने अपने पिता, राकेश रोशन के कर्ज़ के बारे में बात की है, जिसे उन्होंने पहले उनसे छिपाकर रखा था.
राकेश रोशन ने ऐसे किया ऋतिक को लॉन्च
राकेश रोशन ने अपने परिवार के लिए बहुत मेहनत की. एक्टिंग से डायरेक्शन में करियर बदलने के बाद, फिल्ममेकर ने अपने लिए एक ब्रांड बनाया, जो समय के साथ और भी मज़बूत हुआ है. और उनके बच्चों, ऋतिक रोशन और सुनैना रोशन ने अपने-अपने करियर में अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश की है.
नहीं रहा राकेश रोशन का सफर आसान
हालांकि, राकेश का सफर आसान नहीं रहा है, क्योंकि उन्हें एक डायरेक्टर के तौर पर भी काफी फाइनेंशियल मुश्किलों का सामना करना पड़ा है.
बेटी ने बताया पिता का संघर्ष
राकेश रोशन ने अपनी नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री, द रोशन्स में इंडस्ट्री में अपने संघर्षों के बारे में बात की है.उनकी बेटी, सुनैना रोशन ने भी अपने पिता के संघर्षों के बारे में बताया है. उन्होंने यह भी याद किया कि उनके पिता ने अपने बेटे , ऋतिक रोशन को कहो ना... प्यार है में लॉन्च करने के लिए कितना बड़ा कर्ज़ लिया था.
क्या बोली ऋतिक की बहन
"जब पापा ने अपना एक्टिंग करियर शुरू किया, तब हम समझने के लिए बहुत छोटे थे. एक प्रोड्यूसर के तौर पर, उन्होंने 'कहो ना प्यार है' और 'खुदगर्ज' के दौरान अपना घर, गाड़ियां और ऑफिस दो बार गिरवी रख दिया था.
जिंदगी में लिया सबसे बड़ा रिस्क
उन्होंने अपनी ज़िंदगी के साथ बहुत बड़ा रिस्क लिया, लेकिन ऐसा करने में उन्हें कोई डर नहीं था."
ऐसे ही नहीं सुपरस्टार बने ऋतिक
वहीं आज ऋतिक रोशन एक सुपरस्टार बनकर उभरे हैं और इसके पीछे उनके पिता राकेश रोशन की मेहनत और संघर्ष हैं.