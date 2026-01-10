  • Home>
  • ऋतिक रोशन को लॉन्च करने के लिए बाप ने चुकाया था सबसे बड़ा कर्ज ऐसे ही नहीं बन गए ‘सुपरस्टार’

ऋतिक रोशन को लॉन्च करने के लिए बाप ने चुकाया था सबसे बड़ा कर्ज ऐसे ही नहीं बन गए ‘सुपरस्टार’

Hrithik Roshan Launch Story: ऋतिक रोशन की बहन, सुनैना रोशन ने शराब की लत से अपनी लड़ाई के बारे में खुलकर बात की है. हालांकि ये सफर उनके या उनके परिवार के लिए आसान नहीं था, लेकिन प्रोड्यूसर ने प्रोफेशनल मदद लेने के बाद अपनी ज़िंदगी बदल ली. वो फैंस के साथ रोशन परिवार के कुछ सबसे मुश्किल पलों को भी शेयर करती रही हैं. अब उन्होंने अपने पिता, राकेश रोशन के कर्ज़ के बारे में बात की है, जिसे उन्होंने पहले उनसे छिपाकर रखा था.


By: Heena Khan | Published: January 10, 2026 10:22:11 AM IST

ऋतिक रोशन को लॉन्च करने के लिए बाप ने चुकाया था सबसे बड़ा कर्ज ऐसे ही नहीं बन गए ‘सुपरस्टार’ - Photo Gallery
1/6

राकेश रोशन ने ऐसे किया ऋतिक को लॉन्च

राकेश रोशन ने अपने परिवार के लिए बहुत मेहनत की. एक्टिंग से डायरेक्शन में करियर बदलने के बाद, फिल्ममेकर ने अपने लिए एक ब्रांड बनाया, जो समय के साथ और भी मज़बूत हुआ है. और उनके बच्चों, ऋतिक रोशन और सुनैना रोशन ने अपने-अपने करियर में अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश की है.

ऋतिक रोशन को लॉन्च करने के लिए बाप ने चुकाया था सबसे बड़ा कर्ज ऐसे ही नहीं बन गए ‘सुपरस्टार’ - Photo Gallery
2/6

नहीं रहा राकेश रोशन का सफर आसान

हालांकि, राकेश का सफर आसान नहीं रहा है, क्योंकि उन्हें एक डायरेक्टर के तौर पर भी काफी फाइनेंशियल मुश्किलों का सामना करना पड़ा है.

ऋतिक रोशन को लॉन्च करने के लिए बाप ने चुकाया था सबसे बड़ा कर्ज ऐसे ही नहीं बन गए ‘सुपरस्टार’ - Photo Gallery
3/6

बेटी ने बताया पिता का संघर्ष

राकेश रोशन ने अपनी नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री, द रोशन्स में इंडस्ट्री में अपने संघर्षों के बारे में बात की है.उनकी बेटी, सुनैना रोशन ने भी अपने पिता के संघर्षों के बारे में बताया है. उन्होंने यह भी याद किया कि उनके पिता ने अपने बेटे , ऋतिक रोशन को कहो ना... प्यार है में लॉन्च करने के लिए कितना बड़ा कर्ज़ लिया था.

ऋतिक रोशन को लॉन्च करने के लिए बाप ने चुकाया था सबसे बड़ा कर्ज ऐसे ही नहीं बन गए ‘सुपरस्टार’ - Photo Gallery
4/6

क्या बोली ऋतिक की बहन

"जब पापा ने अपना एक्टिंग करियर शुरू किया, तब हम समझने के लिए बहुत छोटे थे. एक प्रोड्यूसर के तौर पर, उन्होंने 'कहो ना प्यार है' और 'खुदगर्ज' के दौरान अपना घर, गाड़ियां और ऑफिस दो बार गिरवी रख दिया था.

ऋतिक रोशन को लॉन्च करने के लिए बाप ने चुकाया था सबसे बड़ा कर्ज ऐसे ही नहीं बन गए ‘सुपरस्टार’ - Photo Gallery
5/6

जिंदगी में लिया सबसे बड़ा रिस्क

उन्होंने अपनी ज़िंदगी के साथ बहुत बड़ा रिस्क लिया, लेकिन ऐसा करने में उन्हें कोई डर नहीं था."

ऋतिक रोशन को लॉन्च करने के लिए बाप ने चुकाया था सबसे बड़ा कर्ज ऐसे ही नहीं बन गए ‘सुपरस्टार’ - Photo Gallery
6/6

ऐसे ही नहीं सुपरस्टार बने ऋतिक

वहीं आज ऋतिक रोशन एक सुपरस्टार बनकर उभरे हैं और इसके पीछे उनके पिता राकेश रोशन की मेहनत और संघर्ष हैं.

