किसने बनाए पहली बार गुलाब जामुन, मुगल काल से है खास कनेक्शन; जानें किस बादशाह से जुड़ा है इतिहास?

Gulab Jamun History: नरम, चाशनी और स्वादिष्ट गुलाब जामुन भारत की सबसे फेवरेट मिठाइयों में से एक है. लेकिन इस स्वादिष्ट मिठाई के पीछे एक काफी दिलचस्प कहानी है. यह कहानी मुगल काल से जुड़ी हुई है. कई लोगों का मानना है कि यह मशहूर मिठाई शाहजहां की शाही रसोई में गलती से बन गई थी.