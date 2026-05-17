लोको पायलट को कैसे पता चलता है ट्रेन को दाएं जाना है या बाएं? जानिए रेलवे का पूरा सिस्टम

How Loco Pilot Choose Track: भारत में हर दिन करोड़ों लोग भारतीय रेलवे से सफर करते हैं. रेलवे ट्रैक का जाल देखकर अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि ट्रेन को दाएं या बाएं किस दिशा में जाना है, यह लोको पायलट को कैसे पता चलता है. कार या बस की तरह ट्रेन में स्टीयरिंग व्हील नहीं होता, फिर भी ट्रेन बिल्कुल सही पटरी पर चलती है. इसके पीछे सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल रूम और आधुनिक ट्रैक तकनीक का बड़ा योगदान होता है.