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लोको पायलट को कैसे पता चलता है ट्रेन को दाएं जाना है या बाएं? जानिए रेलवे का पूरा सिस्टम

How Loco Pilot Choose Track: भारत में हर दिन करोड़ों लोग भारतीय रेलवे से सफर करते हैं. रेलवे ट्रैक का जाल देखकर अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि ट्रेन को दाएं या बाएं किस दिशा में जाना है, यह लोको पायलट को कैसे पता चलता है. कार या बस की तरह ट्रेन में स्टीयरिंग व्हील नहीं होता, फिर भी ट्रेन बिल्कुल सही पटरी पर चलती है. इसके पीछे सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल रूम और आधुनिक ट्रैक तकनीक का बड़ा योगदान होता है.


By: Shubahm Srivastava | Published: May 17, 2026 6:01:26 PM IST

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तीन चीजों से तय होता है ट्रेन का रास्ता

लोको पायलट ट्रेन को सही दिशा में ले जाने के लिए मुख्य रूप से तीन चीजों का सहारा लेते हैं. इनमें रेलवे सिग्नल, ट्रैक स्विच सिस्टम और पहले से तय टाइम-टेबल शामिल हैं. इन सभी का तालमेल ट्रेन को सुरक्षित और सही ट्रैक पर आगे बढ़ाने में मदद करता है.

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रेलवे सिग्नल कैसे करते हैं मदद?

जब ट्रेन स्टेशन या यार्ड से निकलती है, तो ट्रैक के किनारे लगे सिग्नल ड्राइवर को बताते हैं कि आगे का रास्ता सुरक्षित है या नहीं. सिग्नल यह भी तय करते हैं कि ट्रेन को ट्रैक बदलना है या उसी पटरी पर आगे बढ़ना है. लोको पायलट इन्हीं संकेतों के आधार पर ट्रेन की गति और दिशा नियंत्रित करते हैं.

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कंट्रोल रूम की होती है अहम भूमिका

ट्रेन किस रास्ते से होकर अपनी मंजिल तक पहुंचेगी, इसका फैसला केवल ड्राइवर नहीं करता. हर ट्रेन एक तय शेड्यूल और रूट प्लान का पालन करती है. संबंधित रेलवे डिवीजन का कंट्रोल रूम पूरे नेटवर्क की निगरानी करता है और यह सुनिश्चित करता है कि आगे का ट्रैक खाली और सुरक्षित रहे.

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क्या होता है ट्रैक स्विच सिस्टम?

रेलवे ट्रैक पर जहां एक पटरी दो या अधिक दिशाओं में बंटती है, वहां ट्रैक स्विच सिस्टम लगाया जाता है. यह तकनीक पटरियों को बदलने का काम करती है. कंट्रोल रूम से मिले निर्देशों के आधार पर ट्रैक स्विच तय करता है कि ट्रेन किस लाइन पर जाएगी.

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होम सिग्नल क्यों होता है सबसे महत्वपूर्ण?

लोको पायलट को अंतिम और सबसे सटीक जानकारी “होम सिग्नल” से मिलती है. यही सिग्नल बताता है कि ट्रेन को किस ट्रैक पर जाना है. यह ट्रेन की गति नियंत्रित करने और स्टेशन पर सुरक्षित एंट्री कराने में भी अहम भूमिका निभाता है.

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300 मीटर पहले क्यों लगाया जाता है सिग्नल?

रेलवे नियमों के अनुसार, जहां ट्रैक कई दिशाओं में बंटता है, वहां से लगभग 300 मीटर पहले होम सिग्नल लगाया जाता है. इसका उद्देश्य यह होता है कि तेज रफ्तार ट्रेन का ड्राइवर समय रहते आगे का रास्ता समझ सके और सुरक्षित तरीके से ट्रेन नियंत्रित कर सके.

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असिस्टेंट लोको पायलट की क्या जिम्मेदारी होती है?

ट्रेन में मुख्य लोको पायलट के साथ असिस्टेंट लोको पायलट भी मौजूद रहता है. यदि मुख्य ड्राइवर को थकान, नींद या किसी तरह की परेशानी महसूस हो, तो असिस्टेंट तुरंत सतर्क हो जाता है. वह जरूरत पड़ने पर ट्रेन संचालन में मदद करता है.

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आपात स्थिति में कौन संभालता है ट्रेन?

अगर सफर के दौरान मुख्य लोको पायलट की तबीयत खराब हो जाए या कोई इमरजेंसी आ जाए, तो असिस्टेंट लोको पायलट ट्रेन की कमान संभाल लेता है. वह ट्रेन को सुरक्षित अगले स्टेशन तक पहुंचाता है, जहां नए ड्राइवर की व्यवस्था की जाती है. यही वजह है कि भारतीय रेलवे में सुरक्षा के कई स्तर एक साथ काम करते हैं.

Tags:
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