दिल की सेहत के साथ-साथ सेक्स टाइमिंग को भी बढ़एगी रेड वाइन, जानें इस्तेमाल का सही तरीका और मात्रा - Photo Gallery
दिल की सेहत के साथ-साथ सेक्स टाइमिंग को भी बढ़एगी रेड वाइन, जानें इस्तेमाल का सही तरीका और मात्रा

Red Wine: अगर सही मात्रा में सेवन किया जाए, तो रेड वाइन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होती है. यह हम नहीं कह रहे, बल्कि शोध ने ये तथ्य उजागर किए हैं. आगे की स्लाइड्स में रेड वाइन सेहत के लिए कैसे फायदेमंद है, इस बारे में और जानकारी पढ़ें.

By: Shivashakti Narayan Singh | Last Updated: September 26, 2025 5:35:51 PM IST

लंबी उम्र के लिए फायदेमंद

रेड वाइन लंबी उम्र में भी योगदान दे सकती है. एरिज़ोना विश्वविद्यालय और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने मधुमक्खियों को रेड वाइन में पाया जाने वाला रेस्वेराट्रोल नामक यौगिक खिलाया और आश्चर्यजनक रूप से, इससे उनकी उम्र बढ़ गई.

रिपोर्ट के अनुसार

टेक्सास एंड एम हेल्थ साइंस सेंटर कॉलेज ऑफ मेडिसिन के शोधकर्ताओं ने पाया कि रेड वाइन में ऐसे यौगिक होते हैं जो उम्र बढ़ने के साथ भी याददाश्त कम होने से रोकने में मदद करते हैं.

सेक्स इच्छा बढ़ाती है

शोध से पता चला है कि रेड वाइन का सेवन महिलाओं में सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन को बढ़ाता है, जिससे कामेच्छा बढ़ती है.

हृदय रोग के लिए फायदेमंद

रेड वाइन में पॉलीफेनॉल्स होते हैं, जो एक एंटीऑक्सीडेंट है जो रक्त वाहिकाओं को लचीला बनाए रखने और हृदय रोग से बचाने में मदद करता है.

शुगर के लिए फायदेमंद

न्यूट्रिशन जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, रेड वाइन में पाया जाने वाला रेस्वेराट्रोल नामक पदार्थ रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है, जिससे मधुमेह को रोका जा सकता है.

रोजाना कितना सेवन करें?

वर्जीनिया विश्वविद्यालय के शोध के अनुसार, हफ्ते में एक गिलास रेड वाइन पीने से कैंसर जैसी बीमारियों से भी बचा जा सकता है.

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

