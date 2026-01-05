  • Home>
How to Use Makeup Primer: प्राइमर लगाने का आसान और शानदार तरीका

How to Use Makeup Primer: मेकअप प्राइमर वो बेस है जो आपके फाउंडेशन को लंबे समय तक बेदाग और स्मूथ बनाता है. ये पोर्स को कम करता है, तेल कंट्रोल करता है और स्किन की टेक्सचर को बराबर करता है. सही प्राइमर से आपका मेकअप और भी खूबसूरत और टिकाऊ बनता है.


By: sanskritij jaipuria | Last Updated: January 5, 2026 2:35:45 PM IST

primer 1 - Photo Gallery
1/7

प्राइमर कैसे लगाएं

साफ और मॉइस्चराइज्ड चेहरे पर पतली, समान परत लगाएं. ज्यादा तेल वाले या बड़े पोर्स वाले हिस्सों पर ध्यान दें ताकि मेकअप आसानी से और स्मूथ लगे.

primer 2 - Photo Gallery
2/7

मेकअप प्राइमर क्या करता है?

मेकअप प्राइमर चेहरे को स्मूथ बनाता है. पोर्स को कम दिखाता है, तेल को कंट्रोल करता है. मेकअप को लंबे समय तक ताजा रखता है और फाउंडेशन की फिनिश और लुक को बेहतर बनाता है

primer 3 - Photo Gallery
3/7

क्या प्राइमर जरूरी है?

जरूरी नहीं, लेकिन प्राइमर मेकअप को बेहतर बनाता है. फाउंडेशन आसानी से लगता है, ज्यादा समय तक रहता है और दिन भर स्किन को बेदाग दिखाता है.

primer 4 - Photo Gallery
4/7

मेकअप में प्राइमर क्यों इस्तेमाल किया जाता है?

फाउंडेशन को फाइन लाइन्स में नहीं बसने देता. चेहरे की चमक को कंट्रोल करता है. टेक्सचर को बराबर करता है. मेकअप को लंबे समय तक टिकाने के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर देता है.

primer 5 - Photo Gallery
5/7

प्राइमर के प्रकार

Mattifying → तेलीय त्वचा के लिए, Hydrating → ड्राई स्किन के लिए, Illuminating → दमकती त्वचा के लिए, Color-correcting → uneven टोन सुधारने के लिए आप अपनी स्किन टाइप और लुक के हिसाब से चुनें.

primer 6 - Photo Gallery
6/7

प्राइमर सही तरीके से कैसे लगाएं

अंगुलियों या ब्रश की मदद से समान रूप से फैलाएं. उन जगहों पर ज्यादा ध्यान दें जहां मेकअप जल्दी फीका पड़ता है या क्रीस बनती है.

primer 7 - Photo Gallery
7/7

प्राइमर के लिए आखिरी टिप

प्राइमर कम लगाएं, ज्यादा नहीं! मटर के दाने जितनी मात्रा काफी है फाउंडेशन लगाने से पहले 1 मिनट सेट होने दें ताकि स्मूथ फिनिश मिले.

How to Use Makeup Primer: प्राइमर लगाने का आसान और शानदार तरीका - Photo Gallery

