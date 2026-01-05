How to Use Makeup Primer: प्राइमर लगाने का आसान और शानदार तरीका

How to Use Makeup Primer: मेकअप प्राइमर वो बेस है जो आपके फाउंडेशन को लंबे समय तक बेदाग और स्मूथ बनाता है. ये पोर्स को कम करता है, तेल कंट्रोल करता है और स्किन की टेक्सचर को बराबर करता है. सही प्राइमर से आपका मेकअप और भी खूबसूरत और टिकाऊ बनता है.