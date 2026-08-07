Monsoon Driving Tips: बारिश के मौसम में एक्सीलेटर और क्लच का इस तरह करें इस्तेमाल, नहीं आएगी कोई समस्या, ड्राइविंग बनेगी सुरक्षित

एक्सीलेटर पर पैर को स्थिर रखें

बारिश में ड्राइविंग करते समय एक्सीलेटर पर पैर को बार-बार तेजी से दबाने और छोड़ने से कार की स्पीड में अंतर आ सकता है. इसलिए ऐसे में कोशिश करें कि एक्सीलेटर पर पैर का दबाव स्थिर रहे. अगर सामने ट्रैफिक है तो पहले से दूरी बनाए रखें, ताकि आखिरी समय में अचानक एक्सीलेटर छोड़ने या ब्रेक लगाने की जरूरत कम पड़े.