Monsoon Driving Tips: बारिश के मौसम में एक्सीलेटर और क्लच का इस तरह करें इस्तेमाल, नहीं आएगी कोई समस्या, ड्राइविंग बनेगी सुरक्षित
Monsoon Driving Tips: बारिश का मौसम आते ही सड़क पर ड्राइविंग का तरीका भी बदल जाता है. सूखी सड़क पर जिस स्पीड और तरीके से कार चलाना सामान्य लगता है, वही तरीका बारिश के दौरान जोखिम भरा साबित हो सकता है. बारिश के मौसम में इसीलिए हमेशा सावधानी से ड्राइविंग करनी चाहिए.
एक्सीलेटर को अचानक न दबाएं
मानसून के समय ड्राइविंग कर रहे हरैं तो ऐसे में आपको अचानक से एक्सीलेटर नहीं दबाना चाहिए. गीली सड़क पर कार के टायरों को सड़क से उतनी मजबूत पकड़ नहीं मिल सकती जितनी, सामान्य सूखी सड़क पर मिलती है.
एक्सीलेटर पर पैर को स्थिर रखें
बारिश में ड्राइविंग करते समय एक्सीलेटर पर पैर को बार-बार तेजी से दबाने और छोड़ने से कार की स्पीड में अंतर आ सकता है. इसलिए ऐसे में कोशिश करें कि एक्सीलेटर पर पैर का दबाव स्थिर रहे. अगर सामने ट्रैफिक है तो पहले से दूरी बनाए रखें, ताकि आखिरी समय में अचानक एक्सीलेटर छोड़ने या ब्रेक लगाने की जरूरत कम पड़े.
पानी से निकलने के तुरंत बाद तेज एक्सीलेरेशन न करें
अगर आप मानसून में ड्राइव कर रहे हैं और ऐसे में पानी भरे हिस्से से कार निकाल रहे हैं तो कार निकालने के बाद भी तुरंत एक्सीलेटर दबाकर स्पीड बढ़ाना सही नहीं है. ऐसे में आपको कार को धीरे-धीरे एक्सेलेरेट करना चाहिए.
पानी भरी सड़क पर स्पीड बढ़ाने से बचें
अगर सड़क पर पानी भरा हुआ है तो ऐसे में आपको एक्सीलेटर को ज्यादा दबाकर तेजी से निकलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. पानी की गहराई का अंदाजा कई बार बाहर से लगाना मुश्किल होता है. इसलिए ऐसे में सुरक्षित रहना जरूरी है.
आधे क्लच पर न चलाएं
बारिश में कई ड्राइवर पानी, ट्रैफिक या खराब सड़क देखकर कार को आधे क्लच पर चलाने लगते हैं. ऐसी गलती को अगर लंबे समय तक दोहराया जाए तो ऐसे में कई बार क्लच खराब होने की भी आशंका बढ़ जाती है.