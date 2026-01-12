Winter Style Guide: पुराने बोरिंग कोट्स को कहें अलविदा, इन 5 तरीकों से लाएं अपने लुक में ‘स्टेटमेंट’ ट्विस्ट!

आपकी पर्सनालिटी का आइना

स्टेटमेंट कोट सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, बल्कि आपकी शख्सियत का हिस्सा है. यह आपको ठंड के महीनों में भी अपनी पसंद और अंदाज को खुलकर जाहिर करने का मौका देता है. यह रोजमर्रा की लेयरिंग को एक ऐसे फैशन विकल्प में बदल देता है, जो आपके कमरे में घुसने से पहले ही आपकी बात कह देता है.