Winter Style Guide: पुराने बोरिंग कोट्स को कहें अलविदा, इन 5 तरीकों से लाएं अपने लुक में ‘स्टेटमेंट’ ट्विस्ट!

सर्दियों का फैशन सिर्फ खुद को ढंकने के बारे में नहीं, बल्कि अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के बारे में है. जब तापमान गिरता है, तो आपका ‘आउटरवियर’ आपकी कहानी का सबसे अहम हिस्सा बन जाता है. आइए जानते हैं कि कैसे एक सही चुनाव आपके पूरे लुक और व्यक्तित्व को रातों-रात बदल सकता है.


By: Shivani Singh | Published: January 12, 2026 4:29:15 PM IST

1/8

स्टेटमेंट कोट

एक बेहतरीन 'स्टेटमेंट कोट' आपके पूरे पहनावे (outfit) का मिजाज तुरंत बदल देता है. चाहे वह बिल्कुल फिटेड हो या ट्रेंडी ओवरसाइज़्ड, एक बोल्ड आउटरवियर आपको भीड़ में अलग दिखाता है. यह इस बात का सबूत है कि सर्दियों की लेयरिंग न केवल आरामदायक, बल्कि बेहद स्टाइलिश और आधुनिक भी हो सकती है.

2/8

बोल्ड सिल्हूट्स का जलवा

आज के दौर के कोट अपनी बनावट में ही एक कहानी कहते हैं. ड्रामेटिक शेप्स, उभरे हुए कंधे (oversized shoulders), लॉन्गलाइन कट्स और स्कल्प्चरल वॉल्यूम यही आधुनिक कोट की पहचान हैं. ये डिजाइन्स आत्मविश्वास झलकते हैं और एक साधारण से आउटफिट को भी सीधे 'रनवे' से प्रेरित लुक में बदल देते हैं.

3/8

टेक्सचर का कमाल

फॉक्स फर, शीयरलिंग से लेकर क्विल्टेड और वूल-ब्लेंड फिनिश तक टेक्सचर्ड कोट आपके लुक में एक गहराई जोड़ते हैं. ये न केवल छूने में आलीशान (luxurious) लगते हैं, बल्कि साधारण स्टाइलिंग को भी एक प्रीमियम टच देते हैं.

4/8

रंग: आत्मविश्वास का नया नाम

सर्दियों का मतलब सिर्फ काला या भूरा नहीं है. लाल, कोबाल्ट ब्लू या पेस्टल शेड्स जैसे चमकीले और अनोखे रंग अब विंटर फैशन का हिस्सा हैं. एक रंगीन स्टेटमेंट कोट नीरस सर्दियों में ताजगी भर देता है और आपको बिना किसी भारी एक्सेसरी के अपनी अलग पहचान बनाने में मदद करता है.

5/8

पैटर्न जो खुद बोलते हैं

क्लासिक चेक, बोल्ड एनिमल प्रिंट और एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न आउटरवियर को 'पहनने योग्य कला' (wearable art) बना देते हैं. ये डिजाइन्स सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं. अगर आपका बेस आउटफिट न्यूट्रल है, तो ये प्रिंटेड कोट्स उसे एक दमदार विजुअल बैलेंस देते हैं.

6/8

स्टाइल और सहूलियत का मेल

आज के स्टेटमेंट कोट सिर्फ दिखने में अच्छे नहीं हैं, बल्कि ये काफी प्रैक्टिकल भी हैं. बेहतरीन इन्सुलेशन और मौसम के अनुकूल फैब्रिक यह सुनिश्चित करते हैं कि आप फैशन के साथ-साथ गर्माहट से समझौता न करें. अब ड्रामेटिक फैशन के लिए आराम का त्याग करना ज़रूरी नहीं है.

7/8

आसान स्टाइलिंग: कम में ज़्यादा

स्टेटमेंट आउटरवियर को स्टाइल करने का सबसे अच्छा तरीका सादगी है. इसे कम से कम एक्सेसरीज और क्लीन कट्स वाले कपड़ों के साथ पहनें. इससे आपका कोट 'सेंटर स्टेज' पर रहता है और आपको मिलता है एक सलीकेदार और सोफिस्टिकेटेड लुक.

8/8

आपकी पर्सनालिटी का आइना

स्टेटमेंट कोट सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, बल्कि आपकी शख्सियत का हिस्सा है. यह आपको ठंड के महीनों में भी अपनी पसंद और अंदाज को खुलकर जाहिर करने का मौका देता है. यह रोजमर्रा की लेयरिंग को एक ऐसे फैशन विकल्प में बदल देता है, जो आपके कमरे में घुसने से पहले ही आपकी बात कह देता है.

