क्या आप भी भूल गए अपना UAN नंबर? मिनटों में घर बैठें इस तरह करें रिकवर, यहां जानें Step by Step

How to Recover UAN Number: अगर आप भारत में सैलरी पाने वाले कर्मचारी हैं, तो आप UAN से ज़रूर परिचित होंगे. यह 12-डिजिट का नंबर, जो एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइज़ेशन EPFO द्वारा जारी किया जाता है, आपके प्रोविडेंट फंड अकाउंट के लिए एक पक्की पहचान का काम करता है. आप कितनी भी बार नौकरी बदलें, आपका UAN आपके पूरे करियर में वही रहता है. लेकिन अगर आप अपना UAN नंबर भूल गए हैं तो आप इस तरह इसे वापस रिकवर कर सकते हैं.