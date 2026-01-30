क्या आप भी भूल गए अपना UAN नंबर? मिनटों में घर बैठें इस तरह करें रिकवर, यहां जानें Step by Step
How to Recover UAN Number: अगर आप भारत में सैलरी पाने वाले कर्मचारी हैं, तो आप UAN से ज़रूर परिचित होंगे. यह 12-डिजिट का नंबर, जो एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइज़ेशन EPFO द्वारा जारी किया जाता है, आपके प्रोविडेंट फंड अकाउंट के लिए एक पक्की पहचान का काम करता है. आप कितनी भी बार नौकरी बदलें, आपका UAN आपके पूरे करियर में वही रहता है. लेकिन अगर आप अपना UAN नंबर भूल गए हैं तो आप इस तरह इसे वापस रिकवर कर सकते हैं.
स्टेप 1: EPFO मेंबर पोर्टल पर जाएं
ऑफिशियल EPFO मेंबर पोर्टल पर जाएं. होमपेज पर, ‘इंपॉर्टेंट लिंक्स’ सेक्शन देखें.
स्टेप 2: ‘अपना UAN जानें’ पर क्लिक करें
इंपॉर्टेंट लिंक्स के तहत, ‘अपना UAN जानें’ ऑप्शन चुनें.
स्टेप 3: मोबाइल नंबर और कैप्चा डालें
अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और स्क्रीन पर दिखाया गया कैप्चा कोड डालें.
स्टेप 4: OTP वेरिफाई करें
आपको अपने मोबाइल पर एक वन-टाइम पासवर्ड (OTP) मिलेगा. इसे दिए गए बॉक्स में डालें और आगे बढ़ें.
स्टेप 5: पर्सनल डिटेल्स दें
अगले पेज पर, ये जानकारी भरें: पूरा नाम (EPFO रिकॉर्ड के अनुसार), जन्म तिथि, आधार नंबर या पैन, सुनिश्चित करें कि डिटेल्स EPFO रिकॉर्ड से बिल्कुल मेल खाती हों.
स्टेप 6: अपना UAN देखें
सफल वेरिफिकेशन के बाद, ‘मेरा UAN दिखाएं’ पर क्लिक करें. आपका 12-डिजिट का UAN तुरंत स्क्रीन पर दिखाई देगा.