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बारिश में धुंधला नहीं होगा रास्ता! हेलमेट के शीशे पर बूंदें टिकने से रोक देगा घर का ये आसान जुगाड़

राइडिंग के दौरान हेलमेट वाइज़र पर बारिश की बूंदें जमा होने से आपकी राइड खतरनाक हो सकती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में मौजूद आम चीजों का इस्तेमाल करके आप इस समस्या को कम कर सकते हैं? अपने हेलमेट वाइज़र को साफ रखने का आसान तरीका जानें और उन गलतियों के बारे में भी जानें जिनसे आपको बचना चाहिए.


By: Anshika thakur | Published: June 20, 2026 1:55:34 PM IST

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बारिश के दौरान हेलमेट के वाइज़र पर पानी की बूंदें - Photo Gallery
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Rainy Season Risk

बारिश के मौसम में हेलमेट के वाइज़र पर पानी की बूंदें दिखने में रुकावट डाल सकती हैं और राइडिंग को ज्यादा खतरनाक बना सकती हैं खासकर रात में या तेज बारिश के दौरान.

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Shampoo Trick

एक आसान तरीका है वाइज़र पर शैम्पू की एक पतली परत लगाना और उसे मुलायम कपड़े से धीरे-धीरे पोंछना इससे पानी की बूंदें आसानी से फिसल जाती हैं.

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Potato Coating

एक और लोकप्रिय घरेलू उपाय है वाइज़र पर कटे हुए आलू को रगड़ना. आलू का स्टार्च पानी को दूर रखने वाली एक अस्थायी परत बनाता है, जिससे पानी सतह पर नहीं चिपकता.

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Shaving Cream

शेविंग क्रीम की एक पतली परत भी लगाई और पोंछी जा सकती है. इससे नमी कम जमा होती है और बारिश के दौरान साफ दिखाई देता है.

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Clean First

इनमें से कोई भी तरीका आजमाने से पहले बेहतर नतीजों के लिए धूल, ग्रीस और गंदगी हटाने के लिए वाइज़र को अच्छी तरह साफ करना सबसे अच्छा है.

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Temporary Fix

ये घरेलू उपाय अस्थायी होते हैं और कुछ राइड्स के बाद या वाइज़र धोने के बाद इन्हें दोबारा लगाना पड़ सकता है.

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Avoid Harsh Chemicals

राइडर्स को कार की विंडशील्ड के लिए बने तेज केमिकल वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए क्योंकि इनमें से कुछ हेलमेट वाइज़र के पॉलीकार्बोनेट मटीरियल और सुरक्षात्मक कोटिंग को नुकसान पहुंचा सकते हैं.

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Long-Term Solution

लंबे समय तक चलने वाले नतीजों के लिए, बारिश या कोहरे से बचाने वाले खास वाइज़र ट्रीटमेंट्स आमतौर पर घरेलू उपायों से ज़्यादा असरदार होते हैं. हालांकि शैम्पू, आलू और शेविंग क्रीम जल्दी और इमरजेंसी में काम आने वाले उपाय हो सकते हैं.

Tags:
Helmet VisorMotorcycle SafetyRain Riding
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