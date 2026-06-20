बारिश में धुंधला नहीं होगा रास्ता! हेलमेट के शीशे पर बूंदें टिकने से रोक देगा घर का ये आसान जुगाड़

राइडिंग के दौरान हेलमेट वाइज़र पर बारिश की बूंदें जमा होने से आपकी राइड खतरनाक हो सकती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में मौजूद आम चीजों का इस्तेमाल करके आप इस समस्या को कम कर सकते हैं? अपने हेलमेट वाइज़र को साफ रखने का आसान तरीका जानें और उन गलतियों के बारे में भी जानें जिनसे आपको बचना चाहिए.