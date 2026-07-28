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Hair Care Tips: बरसात में तेजी से झड़ रहे हैं बाल? हेयर को मजबूत बनाएंगे ये 7 घरेलू टिप्स

Hair Care Tips: बरसात का मौसम जहां गर्मी से राहत देता है, वहीं बालों के लिए कई समस्याएं भी लेकर आता है. इस दौरान हवा में बढ़ी नमी, पसीना, गंदगी और बारिश का प्रदूषित पानी स्कैल्प को नुकसान पहुंचा सकता है. इसकी वजह से बालों का झड़ना, रूसी, खुजली और फंगल इंफेक्शन जैसी परेशानियां बढ़ जाती हैं. अगर आप भी मानसून में हेयर फॉल से परेशान हैं, तो कुछ आसान हेयर केयर टिप्स अपनाकर अपने बालों को मजबूत और स्वस्थ रख सकते हैं.


By: Divyanshi Singh | Published: July 28, 2026 7:26:47 PM IST

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स्कैल्प को हमेशा साफ रखें

बारिश के मौसम में नमी और पसीने के कारण स्कैल्प पर गंदगी और फंगस जमा हो सकती है. सप्ताह में 2–3 बार माइल्ड शैंपू से बाल धोएं.

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बारिश में भीगने के बाद तुरंत बाल धो लें

बारिश का पानी धूल, प्रदूषण और हानिकारक तत्वों से भरा हो सकता है. भीगने के बाद साफ पानी से बाल धोकर अच्छी तरह सुखाएं.

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गीले बालों में कंघी न करें

गीले बाल कमजोर होते हैं और आसानी से टूट जाते हैं. बाल पूरी तरह सूखने के बाद ही चौड़े दांत वाली कंघी का इस्तेमाल करें.

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प्रोटीन और विटामिन से भरपूर आहार लें

अंडा, दाल, दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां, मेवे और मौसमी फल खाएं. बायोटिन, आयरन, जिंक और विटामिन D जैसे पोषक तत्व बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं.

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सप्ताह में 1–2 बार तेल से मसाज करें

नारियल, बादाम या आंवला तेल से हल्की मालिश करने से स्कैल्प में रक्त संचार बेहतर होता है और बालों को पोषण मिलता है.

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हीट स्टाइलिंग और केमिकल प्रोडक्ट्स से बचें

बार-बार हेयर ड्रायर, स्ट्रेटनर या केमिकल युक्त हेयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बालों को कमजोर बना सकता है. प्राकृतिक और सल्फेट-फ्री प्रोडक्ट्स चुनें.

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तनाव कम लें और पर्याप्त नींद लें

तनाव और नींद की कमी भी बाल झड़ने का एक बड़ा कारण हो सकती है. रोजाना 7–8 घंटे की नींद लें और योग या मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें.

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त्वचा रोग विशेषज्ञ की सलाह

यदि बाल सामान्य से अधिक झड़ रहे हैं या स्कैल्प में लगातार खुजली, रूसी, लालपन या फंगल इंफेक्शन की समस्या है, तो बिना देरी किए त्वचा रोग विशेषज्ञ (Dermatologist) से सलाह लें.

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