Hair Care Tips: बरसात में तेजी से झड़ रहे हैं बाल? हेयर को मजबूत बनाएंगे ये 7 घरेलू टिप्स

Hair Care Tips: बरसात का मौसम जहां गर्मी से राहत देता है, वहीं बालों के लिए कई समस्याएं भी लेकर आता है. इस दौरान हवा में बढ़ी नमी, पसीना, गंदगी और बारिश का प्रदूषित पानी स्कैल्प को नुकसान पहुंचा सकता है. इसकी वजह से बालों का झड़ना, रूसी, खुजली और फंगल इंफेक्शन जैसी परेशानियां बढ़ जाती हैं. अगर आप भी मानसून में हेयर फॉल से परेशान हैं, तो कुछ आसान हेयर केयर टिप्स अपनाकर अपने बालों को मजबूत और स्वस्थ रख सकते हैं.