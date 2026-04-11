Hair problems: समय से पहले सफेद हो रहे हैं बाल? सही देखभाल से रोकें सफेदी,अपनाएं ये आसान उपाय

Hair problems: आजकल कम उम्र में ही बालों के सफेद होने की समस्या तेजी से बढ़ रही है. इसकी वजह खराब खानपान, बढ़ता तनाव, नींद की कमी और केमिकल प्रोडक्ट्स का ज्यादा इस्तेमाल हो सकता है. जानिए ऐसे असरदार तरीके जो आपके बालों को लंबे समय तक काला और स्वस्थ बनाए रखने में मदद करेंगे.