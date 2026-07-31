Bike Engine Tips: तेज गर्मी में आपकी बाइक का भी इंजन होता है हीट? जानें बचाव के कुछ आसान तरीके

ट्रैफिक में इंजन बंद रखें

अगर आप भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं, जो ट्रैफिक के दौरान भी इंजन को चालू रखते हैं तो ऐसा करने से बचना चाहिए. लंबे ट्रैफिक सिग्नल पर जरूरत हो तो इंजन बंद कर देना चाहिए. इससे फ्यूल की बचत भी होती है और इंजन पर अतिरिक्त गर्मी का दबाव भी कम पड़ता है, जिससे इंजन बेहतर रहता है.