क्या आप भी बदलना चाहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी? पोर्टेबिलिटी का नियम जानना बेहद जरूरी, हजारों की होगी बचत

health insurance policy port: आज के समय में हेल्थ इंश्योरेंस केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि जरूरत बन चुका है. कई बार अचानक आने वाली बीमारी या स्वास्थ्य समस्याएं आपके लाखों रुपये खर्च कराकर पूरे बजट को खराब कर देती है. इसलिए इस स्थिति से बचने के लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस कराना बेहद आवश्यक है. कुछ लोग समझदारी दिखाकर हेल्थ इंश्योरेंस लेते तो हैं, लेकिन कई बार जल्दबाजी में ऐसी पॉलिसी ले लेते हैं जो बाद में उनकी जरूरतों के मुताबिक सही साबित नहीं होती है.

जिसके बाद उन्हें मजबूरन पॉलिसी को पोर्ट कराना पड़ता है. अगर आप भी अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को पोर्ट कराने जा रहे हैं तो पहले कुछ नियमों के बारे में जान लेना जरूरी है.