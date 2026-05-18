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क्या आप भी बदलना चाहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी? पोर्टेबिलिटी का नियम जानना बेहद जरूरी, हजारों की होगी बचत

health insurance policy port: आज के समय में हेल्थ इंश्योरेंस केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि जरूरत बन चुका है. कई बार अचानक आने वाली बीमारी या स्वास्थ्य समस्याएं आपके लाखों रुपये खर्च कराकर पूरे बजट को खराब कर देती है. इसलिए इस स्थिति से बचने के लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस कराना बेहद आवश्यक है. कुछ लोग समझदारी दिखाकर हेल्थ इंश्योरेंस लेते तो हैं, लेकिन कई बार जल्दबाजी में ऐसी पॉलिसी ले लेते हैं जो बाद में उनकी जरूरतों के मुताबिक सही साबित नहीं होती है.

जिसके बाद उन्हें मजबूरन पॉलिसी को पोर्ट कराना पड़ता है. अगर आप भी अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को पोर्ट कराने जा रहे हैं तो पहले कुछ नियमों के बारे में जान लेना जरूरी है. 


By: Kunal Mishra | Published: May 18, 2026 2:34:52 PM IST

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पॉलिसी पोर्टेबिलिटी क्या होता है

पॉलिसी पोर्टेबिलिटी को आसान शब्दों में समझें तो जब आप अपनी मौजूदा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को छोड़कर किसी अन्य बीमा कंपनी में अपनी पॉलिसी शिफ्ट कराते हैं तो इसे पॉलिसी पोर्टेबिलिटी कहा जाता है.

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पॉलिसी पोर्ट कराने के फायदे

अगर आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को पोर्ट करा रहे हैं तो ऐसे में आपको पॉलिसी का प्रीमियम सस्ता पड़ने के साथ ही वेटिंग पीरियड का भी लाभ मिल जाता है. इसके अलावा पॉलिसी में बेहतर कवर और नेटवर्क भी मिल जाता है.

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पॉलिसी पोर्ट कराने लिए जरूरी दस्तावेज

पॉलिसी पोर्ट कराने लिए जरूरी दस्तावेज के तौर पर आपको पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ, कुछ सालों की क्लेम हिस्ट्री देने के साथ ही साथ मेडिकल रिपोर्ट की भी जरूरत पड़ती है. इसके लिए आपको मौजूदा पॉलिसी कॉपी भी देनी होगी.

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इन बातों का जरूर रखें ध्यान

हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को पोर्ट कराने से पहले आपको प्रीमियम के साथ-साथ एजेंट या बीमा कंपनी से वेटिंग पीरियड को भी शिफ्ट करने के बारे में पता कर लेना चाहिए. इसके साथ ही आपको नई कंपनी के नेटवर्क हॉस्पिटल का भी पता कर लेना चाहिए.

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क्यों पोर्ट कराई जाती है पॉलिसी?

आमतौर पर पॉलिसी पोर्ट कराने के पीछे लगातार बढ़ता प्रीमियम, क्लेम सेटलमेंट से परेशानी, कम कवरेज और कम सुविधाओं के साथ ही साथ पर्याप्त नेटवर्क हॉस्पिटल का नहीं होने आदि से लोग अपनी पॉलिसी को पोर्ट करा लेते हैं.

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प्रीमियम कम होने पर कराएं पोर्ट

हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को पोर्ट कराते समय आपको यह ध्यान देना चाहिए कि अगर प्रीमियम कम हो रहा है और पुराने इंश्योरेंस वाली सभी सुविधाएं मिल रही हैं तभी आपको पॉलिसी को पोर्ट कराना चाहिए.

Tags:
Health Insurance
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