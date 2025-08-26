वास्तु शास्त्र का चमत्कारी उपाय: घर में कछुआ रखने से बढ़ेगी बरकत और खुशहाली

Vastu shastra: वास्तु शास्त्र में कछुआ दीर्घायु, स्थायित्व और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। सही दिशा में कछुआ रखने से घर में धन, सुख-शांति और समृद्धि आती है। उत्तर दिशा में धातु का कछुआ आर्थिक लाभ और परिवार में स्थिरता लाता है, जबकि पूर्व दिशा में लकड़ी का कछुआ करियर और शिक्षा में प्रगति देता है, आइए समझतें हैं इसके बारे में..