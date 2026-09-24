Car Lockout Tips: कार की चाबी अंदर छूट गई और दरवाजे हो गए लॉक? जानें सुरक्षित तरीके से कैसे खोलें गाड़ी

Car Lockout Tips: कई बार आपने देखा होगा कि लोग कार से बाहर निकलते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी की चाबी अंदर ही रह जाती है और कार अचानक से लॉक हो जाती है. ऐसी स्थिति में अक्सर लोग घबरा जाते हैं, जिसके चलते कार के शीशे तोड़ने लगते हैं. लेकिन, कार को अनलॉक करने का एकमात्र तरीका यही नहीं है बल्कि, आप अन्य भी कई तरीकों से कार को अनलॉक कर सकते हैं.