Car Lockout Tips: कार की चाबी अंदर छूट गई और दरवाजे हो गए लॉक? जानें सुरक्षित तरीके से कैसे खोलें गाड़ी
Car Lockout Tips: कई बार आपने देखा होगा कि लोग कार से बाहर निकलते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी की चाबी अंदर ही रह जाती है और कार अचानक से लॉक हो जाती है. ऐसी स्थिति में अक्सर लोग घबरा जाते हैं, जिसके चलते कार के शीशे तोड़ने लगते हैं. लेकिन, कार को अनलॉक करने का एकमात्र तरीका यही नहीं है बल्कि, आप अन्य भी कई तरीकों से कार को अनलॉक कर सकते हैं.
दरवाजों को चेक करें
कार लॉक होने का पता चलने के बाद सबसे पहले घबराने के बजाय एक बार कार के सभी दरवाजों और बूट को चेक कर लेना चाहिए. दरअसल, कई बार कोई दरवाजा पूरी तरह से लॉक नहीं होने पर दूसरा एंट्री प्वॉइंट खुला रह सकता है.
दूसरी चाबी का इस्तेमाल
अगर आपकी कार लॉक हो गई है तो ऐसे में कई बार दूसरी चाबी भी काम आ सकती है. अगर आपके घर में किसी के पास कार की spare key मौजूद है, तो यह सबसे आसान और सुरक्षित समाधान हो सकता है. इससे आप कार को आसानी से अनलॉक कर सकते हैं.
Remote Key
आजकल ज्यादातर कारों में रिमोट कंट्रोल का ऑप्शन दिया गया होता है. इनमें ऐसे फंक्शन्स रहते हैं, जिन्हें ऑन करते ही गाड़ी का दरवाजा खुल जाता है. अगर आपके पास रिमोट की है तो एक बटन दबाने मात्र से ही आपकी कार का दरवाजा खुल जाएगा.
सर्विस सेंटर की लें मदद
अगर आपके आसपास कोई मकेनिक नहीं है तो ऐसे में आप किसी अधिकृत सर्विस सेंटर की मदद ले सकते हैं. आपको अपनी गाड़ी की डिटेल बतानी होगी, जिसके बाद वे आपके लिए किसी authorised assistance की व्यवस्था कर सकते हैं.
नुकीली चीज से न खोलें
अगर आपकी गाड़ी का दरवाजा नहीं खुल रहा है तो ऐसे में जबरदस्ती खोलने की कोशिश न करें. ऐसे में किसी नुकीली चीज जैसे पेचकस या फिर कील आदि से दरवाजा न खोलें. इससे गाड़ी पर काफी स्क्रैच लग सकते हैं.