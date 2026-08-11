Google Photos Storage: स्टोरेज खत्म होने से परेशान हैं? जरूरी फोटो-वीडियो डिलीट किए बिना ऐसे खाली करें गूगल फोटोज की जगह

Google Photos Storage: अक्सर लोगों के फोन में इतनी फोटो होती हैं कि कई बार गूगल फोटज का स्टोरेज भी फुल हो जाता है. यह सारी फोटोज फोन की गैलरी में जमा होते रहते हैं. Google Photos की मदद से इन तस्वीरों और वीडियो का बैकअप लेना आसान हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद एक समस्या लगभग हर यूजर के सामने आ सकती है जोकि, गूगल अकाउंट का फिल हो जाना है.