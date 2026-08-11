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Google Photos Storage: स्टोरेज खत्म होने से परेशान हैं? जरूरी फोटो-वीडियो डिलीट किए बिना ऐसे खाली करें गूगल फोटोज की जगह

Google Photos Storage: अक्सर लोगों के फोन में इतनी फोटो होती हैं कि कई बार गूगल फोटज का स्टोरेज भी फुल हो जाता है. यह सारी फोटोज फोन की गैलरी में जमा होते रहते हैं. Google Photos की मदद से इन तस्वीरों और वीडियो का बैकअप लेना आसान हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद एक समस्या लगभग हर यूजर के सामने आ सकती है जोकि, गूगल अकाउंट का फिल हो जाना है.


By: Kunal Mishra | Published: August 11, 2026 7:19:24 PM IST

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Google Storage कैसे काम करती है

देखा जाए तो गूगल अकाउंट के साथ सीमित मात्रा में क्लाउड स्टोरेज मिलती है, जिसका इस्तेमाल सिर्फ गूगल कस्टोरेज ही नहीं करता है. यह स्टोरेज गूगल फोटोज, Gmail और गूगल ड्राइव के बीच शेयर होती है.

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स्टोरेज भरने का लगाएं पता

स्टोरेज खाली करने से पहले आपको यह देखना चाहिए कि आपके फोन में स्टोरेज कितना भरा है और कितना नहीं. इसके लिए आपको गूगल अकाउंट के स्टोर मैनेजमेंट सेक्शन में जाकर फोटोज, ड्राइव और Gmail द्वारा इस्तेमाल की जा रही जगह का अंदाजा लगा सकते हैं.

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सबसे पहले चेक करें बड़े वीडियो

कई बार कुछ ही बड़े वीडियो गूगल फोटोज की काफी स्टोरेज खा जाते हैं. खासकर लंबे 4K या हाई-क्वालिटी वीडियो का आकार काफी बड़ा हो सकता है. इसलिए स्टोर मैनेजमेंट में बड़े वीडियो की सूची देखकर जांच करें कि उनमें कौन से वीडियो वास्तव में जरूरी हैं.

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Screenshots और बेकार फोटो करें डिलीट

फोन में लिए गए स्क्रीनशॉट, मीम, ऑनलाइन खरीदे गए सामान की फोटो अक्सर हमारे फोन में रहती हैं, जिससे फोन की गैलरी फुल हो जाती है. ऐसी फोटोज जाकर गूगल फोटोज में जमा हो जाती हैं. ऐसी फोटोज को चेक करना जरूरी होता है.

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हर फोल्डर का बैकअप बंद करें

अगर फोन में बहुत सारे ऐसे फोल्डर हैं, जिनमें स्क्रीनशॉट या डाउनलोडेड इमेज रहती हैं तो सभी का ऑटोमेटिक बैकअप जरूरी नहीं होता है. इसलिए आपको गूगल फोटोज की बैकअप सेटिंग्स में जाकर उन फोल्डर्स को चुनना है, जिनका बैकअप आप वास्तव में रखना चाहते हैं.

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