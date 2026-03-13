गर्मी से बचना है? घर पर सिर्फ 3 चीजों से बनाएं केमिकल-फ्री सनस्क्रीन, ग्लास की तरह चेहरा करेगा ग्लो!

Make Sunscreen At Home: गर्मी का मौसम, तेज धूप और गर्म हवा हमारी स्किन पर बुरा असर डालती है. धूप की वजह से टैनिंग, सनबर्न, पिपंल्स और स्किन डल की समस्या होने लगती है. ऐसे में लोग महंगे सनस्क्रीन खरीदते हैं. जिनमें कई बार केमिकल भी मौजूद हैं. अगर आपको अपनी स्किन को नेचुरल तरीके से धूप से बचाना चाहते हैं, तो घर पर आसान चीजों से केमिकल फ्री सनस्क्रीन बन सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे…