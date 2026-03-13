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गर्मी से बचना है? घर पर सिर्फ 3 चीजों से बनाएं केमिकल-फ्री सनस्क्रीन, ग्लास की तरह चेहरा करेगा ग्लो!

Make Sunscreen At Home: गर्मी का मौसम, तेज धूप और गर्म हवा हमारी स्किन पर बुरा असर डालती है. धूप की वजह से टैनिंग, सनबर्न, पिपंल्स और स्किन डल की समस्या होने लगती है. ऐसे में लोग महंगे सनस्क्रीन खरीदते हैं. जिनमें कई बार केमिकल भी मौजूद हैं. अगर आपको अपनी स्किन को नेचुरल तरीके से धूप से बचाना चाहते हैं, तो घर पर आसान चीजों से केमिकल फ्री सनस्क्रीन बन सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे…


By: Preeti Rajput | Published: March 13, 2026 8:12:16 PM IST

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घर पर बनाएं सनस्क्रीन

चम्मच एलोवेरा जेल के साथ एक चम्मच नारियल तेल और 1 चम्मच गुलाब जल, ये तीनों चीजें स्किन के लिए काफी अच्छी मानी जाती है. यह धूप से होने वाले नुकसान को कम करती है.

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घर का नेचुरल सनस्क्रीन कैसे बनाएं?

सबसे पहले एक साफ बाउ लें, फिर दो चम्मच एलोवेरा जेल डालें और 1 चम्मच नारियल तेल और 1 चम्मच गुलाब जल मिलाएं. इन तीनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें. फिर आपका नेचुरल सनस्क्रीन तैयार है.

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कैसे करें इस्तेमाल?

घर से बाहर निकलने से 15 मिनट पहले इसे अपने फेस और गर्दन पर लगा लें. फिर हल्के हाथों से मजाक करें, ताकि यह अच्छे से स्किन में अबसॉर्ब हो जाए. आप इसे दिन में दो बार इस्तेमाल कर सकते हैं.

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सनस्क्रीन लगाने के फायदे क्या हैं?

एलोवेरा और नारियल तेल स्किन ठंडा रखता है और स्किन को सनबर्न से बचाता है.

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ग्लोइंग स्किन

गुलाब जल और एलोवेरा स्किन को हाइड्रेट रखने में मदद करता है. जिससे चेहरा चमकदार रहता है.

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टैनिंग को करता है कम

इस सनस्क्रिन का रोजाना इस्तेमाल करने से टैनिंग धीरे-धीरे कम हो जाती है.

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केमिकल फ्री

घर पर बना यह सनस्क्रीन पूरी तरह नेचुरल होता है. इसलिए इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है.

Tags:
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