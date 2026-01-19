  • Home>
  बिना अदरक और लौंग…सर्दियों में बनाएं गरमागरम 'कश्मीरी चाय', एक घूंट से ही खुश हो जाएगा दिल

बिना अदरक और लौंग…सर्दियों में बनाएं गरमागरम ‘कश्मीरी चाय’, एक घूंट से ही खुश हो जाएगा दिल

Kashmiri Tea Recipe: सर्दियों का मौसम अपने साथ कई तरह की बीमारियां लेकर आता है. अधिकतर लोगों के दिन की शुरुआत चाय से होती है. कड़ाके की ठंड में एक कप गर्म चाय मिल जाए, तो दिल और शरीर एकदम खुश हो जाता है. इस मौसम में अधिकतर लोग अदरक और लौंग वाली चाय पीना काफी पसंद हैं. लेकिन आज हम आपको एक ऐसी चाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जो बेहद अलग और खास है. कश्मीरी चाय के आगे अदरक-लौंग वाली चाय भी फीकी पड़ जाती है.


By: Preeti Rajput | Published: January 19, 2026 1:08:36 PM IST

बिना अदरक और लौंग…सर्दियों में बनाएं गरमागरम 'कश्मीरी चाय', एक घूंट से ही खुश हो जाएगा दिल
1/6

कश्मीरी चाय

कश्मीरी चाय गुलाबी रंग की होती है, जो स्वाद और हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है. यह चाय सर्दियों में शरीर के अंदर तक गर्मी देने में मदद करती है.

बिना अदरक और लौंग…सर्दियों में बनाएं गरमागरम ‘कश्मीरी चाय’, एक घूंट से ही खुश हो जाएगा दिल - Photo Gallery
2/6

कश्मीरी चाय मेहमानों को पिलाएं

अगर आप इसको घर पर आए मेहमानों के लिए बनाते हैं. तो सभी लोग खूब भर भरकर तारीफ भी करेंगे. अगर आप इसको घर में बनाकर पीना चाहते हैं.

बिना अदरक और लौंग…सर्दियों में बनाएं गरमागरम ‘कश्मीरी चाय’, एक घूंट से ही खुश हो जाएगा दिल - Photo Gallery
3/6

कश्मीरी चाय के मसाले

दूध (2 कप), पानी (2 कप ), इलाइची (2 क्रश की हुई), कश्मीरी ग्रीन टी या ग्रीन टी (2 छोटा चम्मच), नमक (1/2 छोटा चम्मच) और बेकिंग सोडा (1/3 छोटा चम्मच)

बिना अदरक और लौंग…सर्दियों में बनाएं गरमागरम ‘कश्मीरी चाय’, एक घूंट से ही खुश हो जाएगा दिल - Photo Gallery
4/6

कश्मीरी चाय को घर पर कैसे बनाएं?

गैस पर एक पैन में सबसे पहले एक कप पानी उबाल लें. इसके बाद चाय की पत्ती डालकर अच्छे से उबाल लें. इसके बाद बेकिंग सोडा डालकर 10 सेकंड तक लगातार पकाएं. इसके बाद एक कप पानी और डाल दें. इसके बाद इलायची पाउडर मिला दें. फिर जब तक उसका रंग लाल न हो जाए उसे पकने दें.

बिना अदरक और लौंग…सर्दियों में बनाएं गरमागरम ‘कश्मीरी चाय’, एक घूंट से ही खुश हो जाएगा दिल - Photo Gallery
5/6

हल्की आंच पर उबालें चाय

इसके बाद हल्की गैस करके चाय में दूध डालते. इस दौरान आपको लगातार इसे मिलाते रहना है. चाय को अच्छे से पकने तक उसे उबालते रहें.

बिना अदरक और लौंग…सर्दियों में बनाएं गरमागरम ‘कश्मीरी चाय’, एक घूंट से ही खुश हो जाएगा दिल - Photo Gallery
6/6

गुलाबी रंग की कश्मीरी चाय

चाय का रंग धीरे-धीरे गुलाबी होने तक उसे उबालते रहें. अब चाय में दो बार और उबाल आने दें. इस तरह से नून चाय यानी पिंक टी बनकर तैयार हो जाएगी. सर्दियों में इसका सेवन करना बहुत अच्छा माना जाता है.

बिना अदरक और लौंग…सर्दियों में बनाएं गरमागरम ‘कश्मीरी चाय’, एक घूंट से ही खुश हो जाएगा दिल - Photo Gallery

