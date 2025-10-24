ब्रंच, पार्टी या स्नैक टाइम के लिए परफेक्ट क्रीमी हमस रेसिपी

अगर आप सोचते हैं कि बाजार वाला क्रीमी, स्मूद और स्वाद से भरपूर हमस सिर्फ शेफ बना सकते हैं, तो अब समय है इसे घर पर आज़माने का! यह मिडिल ईस्ट का सुपर हेल्दी डिप न सिर्फ झटपट तैयार होता है, बल्कि बेहद किफायती और स्वादिष्ट भी है. आपको चाहिए बस कुछ बेसिक चीजें – छोले, तिल का पेस्ट, नींबू और ऑलिव ऑयल.