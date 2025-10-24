ब्रंच, पार्टी या स्नैक टाइम के लिए परफेक्ट क्रीमी हमस रेसिपी
अगर आप सोचते हैं कि बाजार वाला क्रीमी, स्मूद और स्वाद से भरपूर हमस सिर्फ शेफ बना सकते हैं, तो अब समय है इसे घर पर आज़माने का! यह मिडिल ईस्ट का सुपर हेल्दी डिप न सिर्फ झटपट तैयार होता है, बल्कि बेहद किफायती और स्वादिष्ट भी है. आपको चाहिए बस कुछ बेसिक चीजें – छोले, तिल का पेस्ट, नींबू और ऑलिव ऑयल.
छोले को सही तरह से भिगोएं
भिगोए छोले हमस का सबसे अहम हिस्सा हैं, रातभर छोले को पानी में भिगोकर रखें, ताकि वे नरम और स्मूद ब्लेंडिंग के लिए तैयार हो जाएं चाहें तो थोड़ी बेकिंग सोडा डालें, इससे छोले और भी मुलायम हो जाते हैं और हमस का टेक्सचर एकदम क्रीमी बनता है.
छोले को परफेक्ट तरीके से उबालें
भिगोने के बाद छोले को प्रेशर कुकर में तब तक पकाएं जब तक वे बेहद नरम न हो जाएं, ज़्यादा उबले छोले हमस को और क्रीमी बनाते हैं. पकने के बाद छोले ठंडे होने दें और पानी को फेंकें नहीं—इसी पानी से आप हमस की कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं.
ताहिनी पेस्ट तैयार करें
हमस की जान है ताहिनी—यानी भुने तिल का पेस्ट, एक पैन में हल्का सा तिल भूनें, फिर उन्हें ऑलिव ऑयल के साथ पीस लें. इसका स्वाद हल्का नटी और स्मूद होता है, जो छोले के साथ मिलकर हमस को एकदम प्रीमियम टच देता है.
गार्लिक और नींबू का जादू
थोड़ा लहसुन और नींबू रस हमस में ताज़गी और फ्लेवर भर देता है, ध्यान रखें कि लहसुन ज़्यादा न डालें, वरना टेस्ट ओवरपावर हो सकता है. नींबू रस स्वाद को संतुलित करता है और क्रीमी हमस में हल्की सी खटास लाता है.
अब करें सब कुछ ब्लेंड
अब छोले, ताहिनी, नींबू रस, लहसुन, नमक और थोड़ा ऑलिव ऑयल ब्लेंडर में डालें, स्मूद टेक्सचर पाने के लिए जरूरत पड़ने पर उबले छोले का पानी डालते रहें,सही ब्लेंडिंग ही परफेक्ट हमस का राज़ है ना बहुत गाढ़ा, ना बहुत पतला!
ऑलिव ऑयल का टच
जब हमस तैयार हो जाए, तो ऊपर से एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डालें, यह न सिर्फ स्वाद बढ़ाता है, बल्कि एक चमकदार फिनिश भी देता है. अगर चाहें तो ऊपर से हल्का सा पाप्रिका या भुने तिल भी छिड़कें, जो इसे और भी आकर्षक बनाएंगे.
सर्व करने का स्टाइल
हमस को सर्व करते समय एक छोटे बाउल में डालें, बीच में हल्का गड्ढा बनाएं और उसमें ऑलिव ऑयल डालें, इसके साथ पीटा ब्रेड, कटी सब्जियाँ या नाचोज़ परोसें.
हमस के हेल्थ बेनिफिट्स
हमस सिर्फ स्वादिष्ट नहीं बल्कि सेहतमंद भी है, इसमें प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट्स भरपूर होते हैं. ये वजन नियंत्रित करने में मदद करता है और लंबे समय तक भूख नहीं लगने देता, इसे रोज़ाना के डाइट में शामिल करें एक स्मार्ट स्नैक के रूप में.
