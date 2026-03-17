एलपीजी नहीं मिल रही? ये देसी तरीका देगा फ्री गैस का समाधान; जानें कैसे
Free Gas At Home: ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है. इसका असर सिर्फ अंतरराष्ट्रीय राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी साफ दिख रहा है. खासकर भारत में इसका सीधा असर रसोई गैस की सप्लाई पर पड़ रहा है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
होर्मुज स्ट्रेट बना बड़ी वजह
होर्मुज स्ट्रेट इस संकट का सबसे बड़ा कारण बनकर सामने आया है. खाड़ी देशों से आने वाली गैस इसी रास्ते से होकर भारत पहुंचती है. लेकिन जंग के कारण यहां से जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है, जिससे गैस सप्लाई बाधित हो गई है.
गैस संकट क्यों गहराया?
भारत अपनी करीब 60% गैस जरूरतें खाड़ी देशों जैसे संयुक्त अरब अमीरात, कतर और सऊदी अरब से पूरी करता है. मौजूदा हालात में गैस प्लांट्स और सप्लाई चेन प्रभावित होने से देश में गैस की कमी हो गई है. इसके चलते लोग घबराकर ज्यादा सिलेंडर बुक कर रहे हैं, जिससे स्थिति और बिगड़ रही है.
बढ़ती मांग और सीमित सप्लाई
रिपोर्ट्स के मुताबिक रोजाना करीब 88 लाख सिलेंडर बुक किए जा रहे हैं, जबकि कंपनियों की सप्लाई क्षमता सीमित है. इससे लंबी लाइनें, देरी और कालाबाजारी जैसी समस्याएं बढ़ गई हैं. आम आदमी के लिए समय पर गैस मिलना मुश्किल होता जा रहा है.
बायोगैस क्या है?
बायोगैस एक प्राकृतिक गैस है, जो जैविक कचरे जैसे सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना और गोबर के सड़ने से बनती है. इस प्रक्रिया में ‘मिथेन’ गैस उत्पन्न होती है, जिसे एक टैंक में इकट्ठा कर पाइप के जरिए चूल्हे तक पहुंचाया जाता है. यह पूरी तरह से पर्यावरण अनुकूल और सस्ती ऊर्जा का स्रोत है.
घर पर बायोगैस कैसे बनाएं?
घर में बायोगैस बनाने के लिए किचन से निकलने वाला कचरा एकत्र करें. इसे पानी के साथ मिलाकर एक टैंक (डाइजेस्टर) में डालें. यह टैंक बाजार में उपलब्ध है या पुरानी पानी की टंकी से भी बनाया जा सकता है. कचरा सड़ने पर गैस बनेगी, जिसे पाइप से चूल्हे तक पहुंचाया जा सकता है.
बायोगैस के बड़े फायदे
बायोगैस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे हर महीने गैस सिलेंडर पर होने वाला खर्च बच सकता है. इसके अलावा, गैस की बुकिंग या डिलीवरी की चिंता खत्म हो जाती है. साथ ही, घर का कचरा भी उपयोग में आ जाता है, जिससे पर्यावरण साफ रहता है.
खाद के रूप में अतिरिक्त लाभ
बायोगैस बनाने के बाद जो अवशेष बचता है, वह बेहतरीन ऑर्गेनिक खाद बन जाता है. यह पौधों के लिए बेहद फायदेमंद होता है और रासायनिक खाद की जरूरत को कम करता है.
सरकार की मदद और सब्सिडी
भारत सरकार राष्ट्रीय बायोगैस और खाद प्रबंधन कार्यक्रम (NBMMP) के तहत बायोगैस प्लांट लगाने पर सब्सिडी देती है. खासकर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग इस योजना का लाभ उठाकर कम लागत में बायोगैस प्लांट स्थापित कर सकते हैं.
लोगों के सामने आया टिकाऊ विकल्प
गैस संकट के इस दौर में बायोगैस एक सस्ता, सुरक्षित और टिकाऊ विकल्प बनकर उभर रहा है. सही जानकारी और थोड़ी सी मेहनत से आप न सिर्फ अपनी गैस की जरूरतें पूरी कर सकते हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दे सकते हैं.