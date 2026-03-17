एलपीजी नहीं मिल रही? ये देसी तरीका देगा फ्री गैस का समाधान; जानें कैसे

Free Gas At Home: ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है. इसका असर सिर्फ अंतरराष्ट्रीय राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी साफ दिख रहा है. खासकर भारत में इसका सीधा असर रसोई गैस की सप्लाई पर पड़ रहा है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.