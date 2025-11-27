  • Home>
  • बिना गीजर के गर्म हो जाएगा टंकी का पानी, बस कर लें ये उपाय

बिना गीजर के गर्म हो जाएगा टंकी का पानी, बस कर लें ये उपाय

Tank Water Warm Tips: सर्दियों में घर के काम जैसे बर्तन और कपड़े धोना ठंडे पानी के कारण मुश्किल हो जाते हैं. लंबे समय तक गीजर चलाने से बिजली का बिल भी बढ़ जाता है. छत पर रखी टंकी का पानी प्राकृतिक तरीकों से गर्म करना आसान है. ये सरल उपाय पानी को गर्म और उपयोगी बनाए रखते हैं.


By: sanskritij jaipuria | Published: November 27, 2025 1:26:39 PM IST

tank 1 - Photo Gallery
1/9

गहरे रंग की टंकी लगाएं

टंकी हमेशा गहरे रंग जैसे काला, गहरा नीला या भूरा लगवाएं. गहरे रंग की सतह धूप की गर्मी जल्दी सोखती है और टंकी के पानी को गर्म बनाए रखने में मदद करती है.

tank 2 - Photo Gallery
2/9

थर्माकोल का इस्तेमाल करें

टंकी के चारों ओर पतली थर्माकोल शीट चिपकाएं. ये अंदर की गर्मी को बाहर और बाहर की ठंड को अंदर आने से रोकता है, जिससे पानी का तापमान सामान्य बना रहता है.

tank 3 - Photo Gallery
3/9

टंकी के नीचे लकड़ी या रबर रखें

टंकी को सीधे छत पर न रखें. इसके नीचे पुराना तख्ता, रबर की चटाई या थर्माकोल रख दें. इससे टंकी पर छत की ठंड का असर कम होगा.

tank 4 - Photo Gallery
4/9

जूट या मोटे कपड़े से ढकें

टंकी को मोटे जूट के बोरे, पुराने कंबल या कपड़े से पूरी तरह ढक दें. रात में ये गर्मी को बाहर जाने से रोकता है और दिन में थोड़ी धूप को बनाए रखता है.

tank 5 - Photo Gallery
5/9

पाइप को भी इंसुलेट करें

टंकी से निकलने वाले पाइप को जूट की पट्टी या पाइप इंसुलेशन कवर से लपेटें. इससे पानी की गर्माहट पाइप तक बनी रहती है.

tank 6 - Photo Gallery
6/9

लकड़ी का बॉक्स बनवाएं

टंकी को चारों तरफ ढकने के लिए लकड़ी का बॉक्स बनवाएं. बॉक्स और टंकी के बीच की जगह में रेत या भूसा भरें. ये प्राकृतिक इंसुलेटर का काम करेगा.

tank 7 - Photo Gallery
7/9

धूप का पूरा लाभ उठाएं

टंकी को ऐसी जगह रखें जहां दिन में ज्यादा से ज्यादा धूप पड़ती हो. सुबह और दोपहर की धूप टंकी के पानी को जल्दी गर्म करने में मदद करती है.

tank 8 - Photo Gallery
8/9

टंकी की ढक्कन को बंद रखें

पानी की गर्मी को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए टंकी का ढक्कन हमेशा बंद रखें. खुली टंकी से गर्मी तेजी से निकल जाती है.

tank - Photo Gallery
9/9

सर्दियों में रात के समय अतिरिक्त कवर करें

रात में टंकी पर अतिरिक्त मोटा कपड़ा या कंबल ढक दें. ये ठंडी रात की हवाओं से पानी की गर्माहट बचाए रखता है.

