बिना गीजर के गर्म हो जाएगा टंकी का पानी, बस कर लें ये उपाय

Tank Water Warm Tips: सर्दियों में घर के काम जैसे बर्तन और कपड़े धोना ठंडे पानी के कारण मुश्किल हो जाते हैं. लंबे समय तक गीजर चलाने से बिजली का बिल भी बढ़ जाता है. छत पर रखी टंकी का पानी प्राकृतिक तरीकों से गर्म करना आसान है. ये सरल उपाय पानी को गर्म और उपयोगी बनाए रखते हैं.