  इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए नहीं चाहिए महंगी दवा, बस खाइए ये 5 फूड और फर्क देखिए हफ्तों में

इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए नहीं चाहिए महंगी दवा, बस खाइए ये 5 फूड और फर्क देखिए हफ्तों में

इरेक्टाइल डिसफंक्शन (Erectile Dysfunction) यानी यौन दुर्बलता की समस्या आज के समय में कई पुरुषों को प्रभावित कर रही है, लेकिन इसके लिए हमेशा महंगी दवाओं की जरूरत नहीं होती। तरबूज, डार्क चॉकलेट, लहसुन, पालक, अखरोट, अंजीर, चुकंदर, जैसे कुछ प्राकृतिक और पोषक तत्वों से भरपूर फूड्स को रोजाना डाइट में शामिल कर इस समस्या से आसानी से निपटा जा सकता है आइए जानतें हैं इनके बारे में …

By: Shivashakti Narayan Singh Last Updated: August 8, 2025 16:12:59 IST
1/7
1/7

तरबूज (Watermelon)

तरबूज को वैज्ञानिकों ने “नेचुरल वायग्रा” तक कहा है। इसमें पाया जाने वाला Citrulline नामक एमिनो एसिड शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाता है, जो रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करके लिंग में रक्त प्रवाह को बेहतर करता है। इससे इरेक्शन की गुणवत्ता सुधरती है ।

2/7
2/7

डार्क चॉकलेट (Dark Chocolate)

डार्क चॉकलेट में फ्लावोनॉयड्स होते हैं जो स्वास्थ्य और रक्त संचार में सुधार करते हैं, जिससे इरेक्शन मजबूत और लंबे समय तक बना रहता है। साथ ही यह मूड को भी बेहतर करता है, जिससे मानसिक तनाव कम होता है।

3/7
3/7

लहसुन (Garlic)

लहसुन में Allicin नामक यौगिक पाया जाता है जो शरीर में रक्त संचार को सुधारता है और टेस्टोस्टेरोन लेवल को स्थिर रखने में सहायक होता है। यह शरीर में थकान को कम करता है और यौन ऊर्जा को प्राकृतिक रूप से बढ़ाता है।

4/7
4/7

अखरोट (Walnuts)

अखरोट में मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड्स, जिंक और अमीनो एसिड्स न केवल दिल को स्वस्थ रखते हैं बल्कि पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाते हैं। इससे यौन इच्छा और प्रदर्शन दोनों में सुधार आता है। अखरोट को भिगोकर सुबह खाना ज्यादा असरदार माना गया है।

5/7
5/7

पालक (Spinach)

पालक में भरपूर मात्रा में आयरन, मैग्नीशियम और नाइट्रिक ऑक्साइड पाए जातें हैं, ये रक्त वाहिकाओं को रिलैक्स कर लिंग में ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं। पालक का नियमित सेवन इरेक्शन की ताकत और समय दोनों को बढ़ाता है।

6/7
6/7

अंजीर (Figs)

अंजीर को आयुर्वेद में यौन शक्ति बढ़ाने वाला सुपरफूड कहा गया है। इसमें फाइबर, पोटैशियम, मैग्नीशियम और आयरन होता है, जो नर्वस सिस्टम और यौन अंगों की सक्रियता को बढ़ाता है। इसे रातभर दूध में भिगोकर सुबह सेवन करना लाभकारी होता है।

7/7
7/7

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए नहीं चाहिए महंगी दवा, बस खाइए ये 5 फूड और फर्क देखिए हफ्तों में - Photo Gallery

इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए नहीं चाहिए महंगी दवा, बस खाइए ये 5 फूड और फर्क देखिए हफ्तों में - Photo Gallery

इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए नहीं चाहिए महंगी दवा, बस खाइए ये 5 फूड और फर्क देखिए हफ्तों में - Photo Gallery
इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए नहीं चाहिए महंगी दवा, बस खाइए ये 5 फूड और फर्क देखिए हफ्तों में - Photo Gallery
इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए नहीं चाहिए महंगी दवा, बस खाइए ये 5 फूड और फर्क देखिए हफ्तों में - Photo Gallery
इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए नहीं चाहिए महंगी दवा, बस खाइए ये 5 फूड और फर्क देखिए हफ्तों में - Photo Gallery
