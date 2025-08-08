इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए नहीं चाहिए महंगी दवा, बस खाइए ये 5 फूड और फर्क देखिए हफ्तों में

इरेक्टाइल डिसफंक्शन (Erectile Dysfunction) यानी यौन दुर्बलता की समस्या आज के समय में कई पुरुषों को प्रभावित कर रही है, लेकिन इसके लिए हमेशा महंगी दवाओं की जरूरत नहीं होती। तरबूज, डार्क चॉकलेट, लहसुन, पालक, अखरोट, अंजीर, चुकंदर, जैसे कुछ प्राकृतिक और पोषक तत्वों से भरपूर फूड्स को रोजाना डाइट में शामिल कर इस समस्या से आसानी से निपटा जा सकता है आइए जानतें हैं इनके बारे में …