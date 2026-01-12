सावधान! आपकी डाइट आपको फिट नहीं, बल्कि बीमार बना रही है?

अस्वीकरण

इस प्लेटफॉर्म पर प्रदान की गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और यह पेशेवर चिकित्सा सलाह, निदान या उपचार का विकल्प नहीं है. किसी भी स्वास्थ्य, फिटनेस या सौंदर्य संबंधी चिंताओं के लिए हमेशा एक योग्य स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर, त्वचा विशेषज्ञ (dermatologist) या पोषण विशेषज्ञ (nutritionist) से परामर्श लें. व्यक्तिगत परिणाम अलग-अलग हो सकते हैं.