  • Home>
  • Gallery»
  • सावधान! आपकी डाइट आपको फिट नहीं, बल्कि बीमार बना रही है?

सावधान! आपकी डाइट आपको फिट नहीं, बल्कि बीमार बना रही है?

क्या आपकी डाइट आपको सेहतमंद बना रही है या सिर्फ कमजोर? अक्सर वजन कम करने की होड़ में हम अपने मानसिक सुकून और असली पोषण को भूल जाते हैं. मशहूर न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर के अनुसार, अगर आपका खाना आपको थकावट, घबराहट या पछतावा दे रहा है, तो संभल जाइए यह डाइट नहीं, शरीर के साथ खिलवाड़ है.


By: Shivani Singh | Published: January 12, 2026 8:58:41 PM IST

Follow us on
Google News
सावधान! आपकी डाइट आपको फिट नहीं, बल्कि बीमार बना रही है? - Photo Gallery
1/9

डाइट का वो खतरा (Red Flag) जिसके बारे में कोई बात नहीं करता

nutritionist रुजुता ने अपने हालिया इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया है कि सभी डाइट शोर मचाकर (अचानक) फेल नहीं होतीं. कुछ डाइट बहुत शांति से आपकी ऊर्जा, खुशी और आत्मविश्वास को सोख लेती हैं, और आपको इसका पता भी नहीं चलता.

You Might Be Interested In
सावधान! आपकी डाइट आपको फिट नहीं, बल्कि बीमार बना रही है? - Photo Gallery
2/9

जब आपकी प्लेट पर सिर्फ एक पोषक तत्व का कब्जा हो

अगर आपकी डाइट सिर्फ एक पोषक तत्व (आमतौर पर प्रोटीन) पर केंद्रित है, तो यह आपके पेट के स्वास्थ्य और शरीर के संतुलन को बिगाड़ देती है.

सावधान! आपकी डाइट आपको फिट नहीं, बल्कि बीमार बना रही है? - Photo Gallery
3/9

जब आप खाने से ज्यादा स्वाद को मिस करने लगें

चटनी, अचार या मसालों को पूरी तरह से बंद कर देने से अक्सर देर रात नमकीन, तीखे या मीठे खाने की तीव्र इच्छा (cravings) होने लगती है.

You Might Be Interested In
सावधान! आपकी डाइट आपको फिट नहीं, बल्कि बीमार बना रही है? - Photo Gallery
4/9

वजन घटाना जब आत्मविश्वास की कीमत पर हो

अगर रोटी या चावल कम खाने से आप घबराहट, भ्रम या असुरक्षा महसूस करते हैं, तो वह डाइट आपके मन या शरीर का साथ नहीं दे रही है.

सावधान! आपकी डाइट आपको फिट नहीं, बल्कि बीमार बना रही है? - Photo Gallery
5/9

जब त्यौहार 'चीट डे' लगने लगें

अगर त्यौहारों का खाना खुशी के बजाय पछतावा (guilt) देने लगे, तो आपकी डाइट आपको आपकी संस्कृति और समाज से दूर कर रही है.

सावधान! आपकी डाइट आपको फिट नहीं, बल्कि बीमार बना रही है? - Photo Gallery
6/9

बहुत ज्यादा सप्लीमेंट और बहुत कम सुकून

प्रोबायोटिक ड्रिंक्स और पाचन की दवाओं पर बहुत ज्यादा निर्भरता इस बात का संकेत है कि आपके असली खाने में संतुलन की कमी है.

सावधान! आपकी डाइट आपको फिट नहीं, बल्कि बीमार बना रही है? - Photo Gallery
7/9

जब पेट कभी पूरी तरह साफ महसूस न हो

पेट में लगातार भारीपन रहने का मतलब है कि आपका शरीर भोजन को सही से स्वीकार नहीं कर रहा है; कोई भी सप्लीमेंट साधारण घर के खाने की जगह नहीं ले सकता.

सावधान! आपकी डाइट आपको फिट नहीं, बल्कि बीमार बना रही है? - Photo Gallery
8/9

टिकाऊ खान-पान (Sustainable Eating) ऐसा दिखता है

भोजन ऐसा होना चाहिए जो आपके शरीर और जीवन दोनों को पोषण दे—घर का बना, संतुलित और आनंददायक। खाना आपके जीवन का हिस्सा होना चाहिए, न कि आपके जीवन का इकलौता मकसद.

You Might Be Interested In
सावधान! आपकी डाइट आपको फिट नहीं, बल्कि बीमार बना रही है? - Photo Gallery
9/9

अस्वीकरण

इस प्लेटफॉर्म पर प्रदान की गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और यह पेशेवर चिकित्सा सलाह, निदान या उपचार का विकल्प नहीं है. किसी भी स्वास्थ्य, फिटनेस या सौंदर्य संबंधी चिंताओं के लिए हमेशा एक योग्य स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर, त्वचा विशेषज्ञ (dermatologist) या पोषण विशेषज्ञ (nutritionist) से परामर्श लें. व्यक्तिगत परिणाम अलग-अलग हो सकते हैं.

Tags:
diethealthhealthy foodindian diet tipslifestyleRujuta Diwekarwinter diet tips
सावधान! आपकी डाइट आपको फिट नहीं, बल्कि बीमार बना रही है? - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

सावधान! आपकी डाइट आपको फिट नहीं, बल्कि बीमार बना रही है? - Photo Gallery
सावधान! आपकी डाइट आपको फिट नहीं, बल्कि बीमार बना रही है? - Photo Gallery
सावधान! आपकी डाइट आपको फिट नहीं, बल्कि बीमार बना रही है? - Photo Gallery
सावधान! आपकी डाइट आपको फिट नहीं, बल्कि बीमार बना रही है? - Photo Gallery