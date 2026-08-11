Grow Almonds At Home: क्या घर के गमले में उग सकता है बादाम का पेड़? बीज से फल तक जानें पूरा तरीका

How To Grow Almond Tree At Home: अगर आपको बादाम खान बेहद पसंद है और गार्डनिंग का भी शौक है तो यह खबर आपके लिए बड़ी काम की साबित होगी. आप बादाम का पेड़ घर पर ही उगा सकते हैं और यह तरीका आपके लिए काफी दिलचस्प भी होने वाला है. इसके लिए आपको सही किस्म, बड़ा गमला, अच्छी मिट्टी और पर्याप्त मात्रा में धूप वाली जगह की जरूरत है. हालांकि, हर बादाम से पौधा नहीं उगेगा. भुने या नमकीन बादाम की जगह कच्चे और अंकुरण योग्य बादाम की जरूरत होगी.