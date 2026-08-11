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Grow Almonds At Home: क्या घर के गमले में उग सकता है बादाम का पेड़? बीज से फल तक जानें पूरा तरीका

How To Grow Almond Tree At Home: अगर आपको बादाम खान बेहद पसंद है और गार्डनिंग का भी शौक है तो यह खबर आपके लिए बड़ी काम की साबित होगी. आप बादाम का पेड़ घर पर ही उगा सकते हैं और यह तरीका आपके लिए काफी दिलचस्प भी होने वाला है. इसके लिए आपको सही किस्म, बड़ा गमला, अच्छी मिट्टी और पर्याप्त मात्रा में धूप वाली जगह की जरूरत है. हालांकि, हर बादाम से पौधा नहीं उगेगा. भुने या नमकीन बादाम की जगह कच्चे और अंकुरण योग्य बादाम की जरूरत होगी.


By: Shristi S | Published: August 11, 2026 11:51:05 PM IST

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बादाम का सही किस्म का होना जरूरी - Photo Gallery
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बादाम का सही किस्म का होना जरूरी

घर पर बादाम उगाने से पहले इसकी किस्म को समझना जरूरी है. कागजी बादाम अपने पतले छिलके के लिए जाना जाता है, जबकि गुरबंदी और कैलिफोर्निया बादाम की अपनी अलग विशेषताएं हैं. भारत में बादाम की खेती खासतौर पर ठंडे इलाकों में बेहतर होती है, इसलिए घर पर पौधा लगाने के लिए स्थानीय जलवायु के हिसाब से बादाम की किस्म चुनना ज्यादा अच्छा होता है.

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बादाम के बीज से पौधा तैयार करने का तरीका - Photo Gallery
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बादाम के बीज से पौधा तैयार करने का तरीका

कच्चे बादाम के कुछ बीज लेकर उन्हें पानी में भिगो सकते हैं. इसके बाद उन्हें नम टिश्यू या पेपर में लपेटकर ठंडी जगह पर कुछ समय के लिए रखा जाता है ताकि अंकुर निकलने में मदद मिले. अंकुर दिखाई देने पर बीज को सावधानी से कोकोपीट या हल्की, अच्छी जलनिकासी वाली मिट्टी में लगाएं. जड़ निकलने वाली दिशा को नीचे रखते हुए बीज को बहुत गहराई में न दबाएं.

बादाम उगाने के लिए गमला और मिट्टी कैसी हो? - Photo Gallery
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बादाम उगाने के लिए गमला और मिट्टी कैसी हो?

बादाम के पौधे के लिए शुरुआत में छोटा गमला इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन पौधा बढ़ने के साथ कंटेनर भी बदलना पड़ेगा. आगे चलकर कम से कम करीब 18-20 इंच या उससे बड़ा गमला बेहतर रहेगा. गमले में पानी निकलने के लिए पर्याप्त छेद जरूर हों. मिट्टी में अच्छी गुणवत्ता वाली कम्पोस्ट, कोकोपीट और रेत जैसी सामग्री मिलाकर ऐसा मिक्चर तैयार करें जो पोषक होने के साथ पानी को जमा न होने दे.

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धूप, पानी और खाद का रखें संतुलन

बादाम के पौधे को अच्छी रोशनी और धूप पसंद होती है. पानी तभी दें जब ऊपर की मिट्टी सूखी महसूस हो, लगातार गीली मिट्टी जड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है. पौधे की जरूरत के मुताबिक कम्पोस्ट या वर्मी कम्पोस्ट समय -समय पर देना मददगार हो सकता है. खाद की मांत्रा ज्यादा करने के बजाय कम मात्रा में नियमित पोषण देना बेहतर है.

फूल कब आएंगे और बादाम के लिए कितना इंतजार? - Photo Gallery
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फूल कब आएंगे और बादाम के लिए कितना इंतजार?

बादाम के पेड़ में फूल आने का समय मौसम और किस्म पर निर्भर करता है. ठंडे इलाकों में फूल आमतौर पर सर्दियों के अंत या शुरुआती वसंत में दिखाई दे सकते हैं. बीज से तैयार पौधे को फल देने में कई साल लग सकते हैं, इसलिए तुरंत बादाम मिलने की उम्मीद न रखें. अच्छी देखभाल के बावजूद फल आने में लगभग 4 से 6 साल या उससे ज्यादा वक्त लग सकता है.

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ज्यादा बादाम के लिए इन बातों का रखें ध्यान

पौधा बड़ा होने के साथ उसकी जड़ों को पर्याप्त जगह दें और वक्त पर सूखी या कमजोर शाखाओं की छंटाई करें. फूल आने के मौसम में पौधे को अनावश्यक तौर से परेशान करने से बचें. मिट्टी में जलभराव न होने दें और मौसम के मुताबिक सिंचाई व खाद की मात्रा बदलें.

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