सर्दियों में ऐसे भगाएं ऊनी कपड़ों में जमी बदबू, यहां जानें सुरक्षित और असरदार तरीके
Woollen Cleaning Tips: ऊनी कपड़े आरामदायक, ठंडे महीनों के लिए एकदम सही होते हैं, लेकिन कभी-कभी पसीने, धुएं या स्टोरेज से आने वाली बदबू उनमें रह सकती है. नाज़ुक रेशों को नुकसान पहुंचाए बिना इन बदबू को हटाना मुश्किल हो सकता है. यहाँ आपके ऊनी कपड़ों को मुलायम और लंबे समय तक चलने वाला बनाए रखने के 8 आसान और असरदार तरीके दिए गए हैं.
उनी कपड़ों को हवा दें
बेकिंग सोडा छिड़कें
कपड़े पर बेकिंग सोडा छिड़कें, कुछ घंटों के लिए छोड़ दें, फिर हिलाएं या ब्रश से हटा दें. यह ऊन को नुकसान पहुंचाए बिना बदबू को असरदार तरीके से सोख लेता है.
सिरके में भिगोएं
एक हिस्सा सफेद सिरके को तीन हिस्से पानी में मिलाएँ और ऊन को थोड़ी देर भिगोएँ. धीरे से धोएँ; सिरका नैचुरली बदबू को बेअसर कर देता है.
फ्रीज़ करने का तरीका
ऊनी कपड़ों को एक सीलबंद बैग में रखें और रात भर फ्रीज़ करें. ठंड बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मार देती है, जिससे कपड़ा बिना धोए ताज़ा हो जाता है.
स्टीम क्लीनिंग
ऊनी कपड़ों पर स्टीम देने के लिए गारमेंट स्टीमर का इस्तेमाल करें. स्टीम बैक्टीरिया को मारती है और बदबू दूर करती है, साथ ही फाइबर को मुलायम और सही-सलामत रखती है.
एक्टिवेटेड चारकोल बैग
ऊनी कपड़ों को चारकोल बैग में अपनी अलमारी में रखें. चारकोल नमी और बदबू को सोख लेता है, जिससे कपड़े समय के साथ फ्रेश रहते हैं.
माइल्ड डिटर्जेंट वॉश
ठंडे पानी में हल्के ऊनी डिटर्जेंट से हाथ से धोएं. हार्ड साबुन से बचें; वे फाइबर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन बदबू को असरदार तरीके से हटा सकते हैं.
एसेंशियल ऑयल
पानी या स्प्रे बोतल में लैवेंडर या टी ट्री ऑयल की कुछ बूंदें मिलाएं. ऊनी कपड़ों पर हल्का स्प्रे करें ताकि अच्छी खुशबू आए और बदबू कम हो.